كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

إنتر يسقط لاتسيو بثنائية.. ويخطف صدارة الدوري الإيطالي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:33 ص 10/11/2025
احتفال لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان

احتفال لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان أمام لاتسيو

فاز فريق إنتر ميلان على ضيفه لاتسيو بنتيجة 2-0، مساء الأحد، في ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أحرز لاوتارو مارتينيز وأنجي يوان بوني هدفي إنتر في الدقيقتين 3 و62 من المباراة التي أقيمت على ملعب جوسيبي مياتزا في ضاحية سان سيرو.

حقق إنتر ميلان فوزه الثالث تواليًا والثامن في مشواره ببطولة الدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، في صدارة جدول الترتيب متفوقا بفارق الأهداف عن روما.

ويرفع هذا الفوز معنويات فريق إنتر قبل اختبارين صعبين بعد فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري، حيث سيلاقي جاره ميلان في الديربي ثم يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، يومي 23 و26 من الشهر الجاري.

أما لاتسيو فتجمد رصيده عند 15 نقطة بعد خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم، ليتراجع للمركز التاسع متفوقًا بفارق الأهداف عن أودينيزي، صاحب المركز العاشر.

ويستأنف لاتسيو مشواره بعد التوقف الدولي باستضافة ليتشي ثم الخروج لمواجهة جديدة في سان سيرو أمام ميلان بالجولتين القادمتين من الدوري يومي 23 و26 نوفمبر.

مباراة إنتر ميلان القادمة
الدوري الإيطالي لاتسيو إنتر ميلان

