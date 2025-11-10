اقترب نادي أتالانتا الإيطالي، رافاييلي بالادينو مدرب فيورنتينا السابق، لخلافة إيفان يوريتش المدير الفني الحالي للفريق.

وقرر نادي أتالانتا، إقالة إيفان يوريتش من تدريب الفريق؛ بسبب سوء النتائج هذا الموسم.

وأفاد موقع فوتبول إيطاليا، أن نادي أتالانتا اقترب من الاتفاق مع بالادينو لتدريب الفريق حتى 2027.

وكان اتالانتا قد خسر أمام ساسولو بثلاثية دون رد في مباراة الجولة الماضية.

وتستمر نتائج أتالانتا السلبية للمباراة السابعة على التوالي، حيث لم يستطع تحقيق الفوز.

وخاض أتالانتا 11 مباراة في الدوري الإيطالي، حيث خسر فاز في مباراتين، وتعادل في 7، وخسر مباراتين.

وكان يوريتش قد تولى تدريب أتالانتا في بداية الموسم الجاري، خلفًا لـ جيانلويجي جاسبريني.

ويجلس بالادينو دون عمل منذ رحيله عن تدريب فيورنتينا في منتصف الموسم الماضي.

ويحتل أتالانتا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط.