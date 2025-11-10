رسميًا.. إقالة إيفان يوريتش من تدريب أتالانتا

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي، إقالة الكرواتي ايفان يوريتش، من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

وأفاد نادي أتالانتا في بيان رسمي عبر حسابه، أنه تم إعفاء غيفان يوريتش وجهازه المعاون من تدريب الفريق.

وكان اتالانتا قد خسر أمام ساسولو بثلاثية دون رد في مباراة الجولة الماضية.

وتستمر نتائج أتالانتا السلبية للمباراة السابعة على التوالي، حيث لم يستطع تحقيق الفوز.

وخاض أتالانتا 11 مباراة في الدوري الإيطالي، حيث خسر فاز في مباراتين، وتعادل في 7، وخسر مباراتين.

وكان يوريتش قد تولى تدريب أتالانتا في بداية الموسم الجاري، خلفًا لـ جيانلويجي جاسبريني.

ويحتل أتالانتا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط.

ويُعد رافاييلي بالادينو، هو أقرب المرشحين لتدريب أتالانتا خلفًا لـ يوريتش، بحسب ما كشف موقع فوتبول إيطاليا.