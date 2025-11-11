"فخور بوجوده".. رئيس نادي نابولي ينفي أنباء إقالة كونتي

نفى أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، ما تردد مؤخرا بشأن إقالة أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.

كتب دي لورينتس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أقرأ خبر استقالة كونتي على الإنترنت، أنا معجب بوسائل التواصل الاجتماعي لأنها وسيلة عصرية وسريعة لمشاركة الأفكار".

واستدرك: "لكن كما تعلمون، الأفكار ليست دائما صحيحة أو قابلة للنشر".

وأضاف رئيس النادي الإيطالي: "تجمعني علاقة قوية بكونتي، ورسالتي للجماهير أنا فخور بوجود رجل حقيقي مثله بجواري، وبجانب الفريق ولاعبيه".

وأوضح: "كونتي قادر على التضحية بكل لحظة في حياته من أجل عمله، فهو يؤدي عمل بكل إخلاص".

وتابع دي لورينتس "هذه الصفات هي أهم ضمانة تقدم اليوم للنادي، وللاعبيه، ولجماهيره".

وخسر نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، 5 مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، 3 منها في "سيري آ" و2 في دوري أبطال أوروبا، ويتأخر بنقطتين عن روما وإنتر ميلان صاحبي الصدارة.

وبدا كونتي محبطا في الفترة الأخيرة من أداء فريقه الذي تراجع إلى المركز الرابع بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان.

وقال مدرب منتخب إيطاليا السابق: "يجب أن نفعل شيئا، لأنني لا أريد أن أرافق ميتا"، معتبرا نفسه "المسؤول الأول عن الوضع الحالي".

وسبق أن وجّه كونتي انتقادات علنية لفريقه، مشيرا إلى أن اللاعبين لم يعودوا يمتلكون "الروح الذهنية" التي ميزت الموسم الماضي.

