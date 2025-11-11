عودة للجذور.. ديبالا يقترب من بوكا جونيورز

اقترن اسم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما الإيطالي، بالعودة إلى بلاده من بوابة نادي بوكا جونيورز.

ديبالا كان قد انضم إلى روما في صيف 2022 قادما من يوفنتوس، غريمه في إيطاليا، ويقضي حاليا الموسم الأخير في عقده مع "الجيالوروسي".

وبينما ذكرت تقارير إعلامية أن روما يسعى لتمديد عقد ديبالا، أكد والد مواطنه لينادرو باريديس، زميله السابق في الفريق العاصمي ونجم بوكا جونيورز حاليا، أن باولو يرغب في الانتقال إلى البوكا.

وقال دانيال باريديس في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس": "باولو يُحب بوكا كثيرا، ويرغب في الانضمام إلينا".

وأوضح: "سمعته يقول ذلك بنفسي، لقد أخبر الجماهير أنه قادم، سوف يأتي باولو، وسيلعب مجددا مع لياندرو".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "طفلته (التي ستولد قريبا) ستكون من مشجعي بوكا، وستشاهد والدها يلعب في لا بومبونيرا".

جدير بالذكر أن ديبالا (31 عاما) بدأ مسيرته مع نادي إنستيتوتو الأرجنتيني، الذي قضى معه فترة قصيرة قبل أن يبدأ رحلته في إيطاليا مع باليرمو عام 2012 وهو بعمر 19 عاما.

