كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

- -
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

- -
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

- -
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

- -
15:30
بنما

بنما

تجربة إيطالية ثالثة.. أتالانتا يستقر على خليفة يوريتش

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:00 م 11/11/2025
إيفان يوريتش مدرب أتالانتا

أتالانتا يقيل يوريتش

استقر نادي أتالانتا بحسب ما ورد في التقارير الصحفية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، على خليفة المدرب يوريتش.

وكان أتالانتا أقال المدرب الكرواتي إيفان يوريتش من منصبه، أمس الإثنين، بعد سلسلة من النتائج السلبية المتتالية، حيث ترك الفريق في المركز الثالث عشر بالدوري الإيطالي.

خليفة يوريتش في أتالانتا

وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن نادي أتالانتا اتفق مع المدرب رافاييلي بالادينو على توقيع عقد يمتد حتى يونيو 2027.

وأوضح أن بالادينو وصل بالفعل إلى مقر أتالانتا، إذ من المتوقع أن يعلن النادي عن التعاقد معه في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

ويخوض بالادينو تجربته الثالثة في مسيرته التدريبية بكرة القدم، بعد أن درب مونزا وفيورنتينا على الترتيب.

ويجلس رافاييلي بالادينو الذي قدم كرة جميلة مع فيورنتينا في منزله منذ 30 مايو، بعد إقالته من تدريب الفيولا.

وكان المدرب صاحب الـ41 عامًا هدفًا لفيورنتينا نفسه بعد إقالة ستيفانو بيولي من منصبه، ثم أصبح هدفًا ليوفنتوس الذي اختار في النهاية تعيين لوتشيانو سباليتي.

ومن المقرر أن يلعب بالادينو أول مباراة له مع أتالانتا، بعد نهاية أسبوع فيفا، ضد نابولي، خارج أرضه.

مباراة أتالانتا القادمة
الدوري الإيطالي أتالانتا

