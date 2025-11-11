المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد إقالة يوريتش.. أتالانتا يعلن التعاقد مع بالادينو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:45 م 11/11/2025
بالادينو

بالادينو مديرًا فنيًا جديدًا لأتالانتا

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي اليوم الثلاثاء تعيين المدرب رافاييل بالادينو مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول حتى 30 يونيو 2027، خلفًا لإيفان يوريتش الذي تمت إقالته عقب الهزيمة الثقيلة أمام ساسولو بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي.

بالادينو يخلف يوريتش في مهمة إنقاذ أتالانتا

يبلغ بالادينو من العمر 41 عامًا، ويمتلك تجربة تدريبية مميزة رغم حداثة سنه، حيث بدأ مسيرته مع فرق الناشئين في نادي مونزا (تحت 15 عامًا وبريمفيرا)، قبل أن يخوض 126 مباراة في مسيرته التدريبية على المستوى الاحترافي — 73 منها مع مونزا و53 مع فيورنتينا.

وقاد بالادينو فريق فيورنتينا الموسم الماضي إلى المركز السادس في الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة، كما وصل معه إلى نصف نهائي بطولة دوري المؤتمرات الأوروبية 2024/2025.

سينضم إلى الجهاز الفني الجديد لأتالانتا كل من ستيفانو سيتيريو (مساعد المدرب)، فيديريكو بيلوسو (مساعد فني)، فابيو كورابي (مدرب رياضي)، نيكولا ريفا (مدرب رياضي مساعد)، أندريا رامبوني وماتيا كاسيلا (محللا مباريات).

كما سيواصل الجهاز الفني الاستعانة ببعض الأسماء الموجودة منذ بداية الموسم، أبرزهم كريستيان رايموندي (مساعد فني)، ماركو سافوراني وسابينو أوليفا (مدربا حراس المرمى)، إلى جانب مارسيلو إيايا وستيفانو برامبيلا وأندريا فيني ضمن الطاقم التحليلي والبدني.

يأمل أتالانتا في استعادة توازنه بعد بداية متعثرة جعلته يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يراهن النادي على فكر بالادينو الهجومي لإعادة بريق الفريق الذي اعتاد المنافسة على المراكز الأوروبية.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي.. اضغط هنا

الدوري الإيطالي فيرونتينا أتالانتا بالادينو

