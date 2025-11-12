سخط بين لاعبي نابولي من أساليب كونتي

كشفت تقارير إعلامية عن استياء لاعبي نابولي الإيطالي من أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريقهم.

وذكرت صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية أن العديد من لاعبي نابولي غير سعداء بأساليب التدريب التي يعتمدها كونتي، وأحد أبرز أسباب الاستياء هو أن المدرب الإيطالي لا يقدّم حتى جداول تدريب أسبوعية للعمل.

وإلى جانب كون التدريبات اليومية شاقة بدنيا، يشعر اللاعبون بالإحباط من النظام الزمني الذي يحدده المدرب وطاقمه.

كونتي لا يقدّم برنامجا أسبوعيا أو شهريا، بل يتم تحديد العمل يوما بيوم، مما يجعل من الصعب على العديد من اللاعبين تنظيم حياتهم الخاصة.

وبحسب الصحيفة نفسها، فإن لاعبي نابولي يزدادون استياء من طريقة كونتي في إدارة التدريبات، رغم إعلان رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس ثقته العلنية بالمدرب الإيطالي.

ويزداد الأمر تعقيدا بالنسبة لأولئك القادمين من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث اعتادوا على جداول تدريب طويلة المدى ومنظمة بشكل مختلف.

وبدا كونتي محبطا في الفترة الأخيرة من أداء فريقه الذي تراجع إلى المركز الرابع بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان.

وقال مدرب منتخب إيطاليا السابق: "يجب أن نفعل شيئا، لأنني لا أريد أن أرافق ميتا"، معتبرا نفسه "المسؤول الأول عن الوضع الحالي".

وسبق أن وجّه كونتي انتقادات علنية لفريقه، مشيرا إلى أن اللاعبين لم يعودوا يمتلكون "الروح الذهنية" التي ميزت الموسم الماضي.