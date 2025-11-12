يوفنتوس يواصل الانتظار.. موتا يرفض عرضين دوليين

كشفت تقارير صحفية، عن أن تياجو موتا المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس، قد رفض عرضين دوليين، لتدريب منتخبي اليونان وصربيا، حيث لا يزال عقده ساريًا مع يوفنتوس رغم إقالته.



وأوضح موقع فوت ميركاتو أن منتخبا اليونان وصربيا قد تواصلا مع موتا خلال الفترة الماضية، لكنه رفض كلا العرضين، بسبب انتظاره لعرض من أحد الأندية التي لم يذكر اسمها.



وأشارت إلى أن موتا لا يرغب في العمل كمدرب للمنتخبات للفترة المقبلة، ويفضل العمل مع نادي جديد، لتعويض فترته السيئة مع يوفنتوس.



وكان موتا قد ارتبط في السابق بتولي قيادة أتالانتا، قبل أن يتجه النادي الإيطالي لتعيين رافاييل بالادينو لخلافة إيفان يوريتش.



ولا يزال موتا مرتبطًا بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2027، رغم إقالته من تدريب البيانكونيري في شهر مارس الماضي.

وسيكلف موتا نادي يوفنتوس ما يصل إلى 16 مليون يورو إجماليًا حتى نهاية عقده، والذي سيبقى ساريًا حتى يتوصل المدرب البالغ من العمر 43 عامًا إلى اتفاق مع فريق آخر.