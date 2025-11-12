سجل لويس توماس بوفون، نجل أسطورة إيطاليا جيجي بوفون، ثلاثية رائعة لصالح منتخب التشيك تحت 19 عامًا في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا ضد أذربيجان، والتي انتهت بفوز المنتخب التشيكي 6-1 في ملعب تاكالي.

لويس بوفون يسير على خطى والده لكن كمهاجم

يبلغ لويس بوفون 17 عامًا، ويخوض موسمه الحالي مع نادي بيزا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وقد اختار تمثيل بلد والدته التشيكية، عارضة الأزياء والمقدمة التلفزيونية ألينا سيريدوفا.

على عكس والده الشهير جيجي، الذي يعتبر أحد أعظم حراس المرمى في التاريخ، يلعب لويس في مركز المهاجم، وقاد خط هجوم منتخب التشيك ببراعة في المباراة، مسجلًا ثلاثية وأيضًا تمريرة حاسمة، في مشاركته الخامسة مع منتخب تحت 19 عامًا.

مسيرة مبكرة واعدة في الدوري الإيطالي

بدأ لويس مسيرته الكروية في أكاديمية يوفنتوس قبل أن ينتقل إلى بيزا في صيف 2023.

وخاض مباراته الأولى في الدوري الإيطالي في الخامس من أكتوبر ضد بولونيا، تحت قيادة مدربه ألبرتو جيلاردينو، عضو آخر في تشكيلة إيطاليا الفائزة بكأس العالم 2006.