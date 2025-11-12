المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
لويس بوفون يسجل أول هاتريك دولي له مع منتخب التشيك

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:46 م 12/11/2025
لويس بوفون

لويس بوفون

سجل لويس توماس بوفون، نجل أسطورة إيطاليا جيجي بوفون، ثلاثية رائعة لصالح منتخب التشيك تحت 19 عامًا في مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا ضد أذربيجان، والتي انتهت بفوز المنتخب التشيكي 6-1 في ملعب تاكالي.

لويس بوفون يسير على خطى والده لكن كمهاجم

يبلغ لويس بوفون 17 عامًا، ويخوض موسمه الحالي مع نادي بيزا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وقد اختار تمثيل بلد والدته التشيكية، عارضة الأزياء والمقدمة التلفزيونية ألينا سيريدوفا.

على عكس والده الشهير جيجي، الذي يعتبر أحد أعظم حراس المرمى في التاريخ، يلعب لويس في مركز المهاجم، وقاد خط هجوم منتخب التشيك ببراعة في المباراة، مسجلًا ثلاثية وأيضًا تمريرة حاسمة، في مشاركته الخامسة مع منتخب تحت 19 عامًا.

مسيرة مبكرة واعدة في الدوري الإيطالي

بدأ لويس مسيرته الكروية في أكاديمية يوفنتوس قبل أن ينتقل إلى بيزا في صيف 2023.

وخاض مباراته الأولى في الدوري الإيطالي في الخامس من أكتوبر ضد بولونيا، تحت قيادة مدربه ألبرتو جيلاردينو، عضو آخر في تشكيلة إيطاليا الفائزة بكأس العالم 2006.

