يبدو أن إدارة نادي إنتر ميلان بدأت بالفعل التحضير للمستقبل، مع اقتراب نهاية عقود الثنائي الدفاعي المخضرم فرانشيسكو أتشيربي وستيفان دي فريج، حيث وضع النادي الإيطالي أنظاره على موهبة كلوب بروج الشاب جويل أوردونيز لتعزيز الخط الخلفي.

ويعيش النيراتزوري فترة مميزة هذا الموسم، إذ يتقاسم صدارة الدوري الإيطالي مع روما، ويحقق العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا، بفضل منظومة دفاعية صلبة كانت على الدوام من أبرز نقاط قوته.

لكن وفقًا لتقرير صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، يعمل المدرب كريستيان كيفو على تنفيذ خطة انتقالية داخل الفريق، مع استعداد النادي لتوديع أتشيربي ودي فريج بنهاية الموسم الحالي، في إطار سياسة تجديد دماء الفريق.

إنتر يستهدف موهبة إكوادورية صاعدة

يعد المدافع الإكوادوري جويل أوردونيز (21 عامًا) الخيار الأول لدى إدارة الإنتر لتعزيز الدفاع.

اللاعب، الذي يجيد أيضًا اللعب كظهير أيمن، تألق بشكل لافت منذ انضمامه إلى كلوب بروج عام 2022، ونجح في لفت الأنظار بفضل قوته البدنية وحضوره التكتيكي المميز.

ويمتلك النادي البلجيكي سمعة كبيرة في تطوير المواهب وبيعها بأسعار مرتفعة، وهو ما قد يجعل الصفقة معقدة نسبيًا، خاصة أن أوردونيز مدد عقده مؤخرًا حتى يونيو 2029.

رحيل منتظر وتغييرات قادمة في الدفاع

من المتوقع أيضًا أن يغادر توماس بالاسيوس في يناير المقبل على سبيل الإعارة، بعد أن فشل في الحصول على أي دقيقة لعب هذا الموسم.

