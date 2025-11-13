المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
18:00
الجابون

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ميلان يدرس ضم ليفاندوفسكي مجانًا.. وإبراهيموفيتش يدفع بقوة لإتمام الصفقة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:09 م 13/11/2025
ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي

أفادت شبكة سكاي سبورت بأن نادي ميلان الإيطالي يفكر جديًا في التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع برشلونة.

وبحسب التقرير، فإن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المستشار الفني للنادي، يدعم بقوة فكرة التعاقد مع ليفاندوفسكي، معتبرًا أنه سيكون قطعة مثالية في مشروع ميلان الجديد، بفضل خبرته الكبيرة وقدرته التهديفية العالية.

وأضاف أن المدير الرياضي إيجلي تاري تواصل بالفعل مع المقربين من اللاعب، فيما من المقرر عقد اجتماع مع وكيله بيني زهافي خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة التفاصيل المادية وإمكانية إتمام التوقيع.

من جانبه، أبدى ليفاندوفسكي انجذابه لفكرة اللعب في الدوري الإيطالي، خاصة أن ميلان يُعد ناديًا تاريخيًا ويضمن تقريبًا المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو عامل مهم بالنسبة له في هذه المرحلة من مسيرته.

ميلان الدوري الإيطالي ليفاندوفسكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg