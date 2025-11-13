أفادت شبكة سكاي سبورت بأن نادي ميلان الإيطالي يفكر جديًا في التعاقد مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع برشلونة.

وبحسب التقرير، فإن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المستشار الفني للنادي، يدعم بقوة فكرة التعاقد مع ليفاندوفسكي، معتبرًا أنه سيكون قطعة مثالية في مشروع ميلان الجديد، بفضل خبرته الكبيرة وقدرته التهديفية العالية.

وأضاف أن المدير الرياضي إيجلي تاري تواصل بالفعل مع المقربين من اللاعب، فيما من المقرر عقد اجتماع مع وكيله بيني زهافي خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة التفاصيل المادية وإمكانية إتمام التوقيع.

من جانبه، أبدى ليفاندوفسكي انجذابه لفكرة اللعب في الدوري الإيطالي، خاصة أن ميلان يُعد ناديًا تاريخيًا ويضمن تقريبًا المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو عامل مهم بالنسبة له في هذه المرحلة من مسيرته.