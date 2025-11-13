المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صدمة في نابولي.. إصابة خطيرة تبعد أنجيسا لأشهر

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:54 م 13/11/2025
فرانك أنجيسا

الكاميروني أندريه فرانك زامبو أنجيسا

تلقى نادي نابولي الإيطالي صدمة قوية، بعدما أكد رسميًا إصابة لاعبه الكاميروني أندريه فرانك زامبو أنجيسا بإصابة عضلية خطيرة ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

وكان أنجيسا قد تعرض لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب الكاميرون خلال فترة التوقف الدولي، ما أجبره على العودة مبكرًا إلى نابولي لإجراء الفحوصات الطبية.

وبينما أشارت تقارير صحيفة لا ريبوبليكا في وقت سابق إلى أن الإصابة ليست مقلقة، وأنها مجرد إجهاد بسيط، جاء بيان النادي ليؤكد العكس تمامًا.

نابولي يعلن غياب أنجيسا الطويل

وأوضح نابولي في بيانه أن الفحوصات أثبتت تعرض أنجيسا لإصابة عالية الدرجة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالفخذ الأيسر، وهي من الإصابات التي تتطلب فترة تعافٍ طويلة.

وبذلك ينضم الدولي الكاميروني إلى قائمة مصابي نابولي التي تضم عدداً من العناصر المؤثرة، في ضربة جديدة للمدرب أنطونيو كونتي الساعي لاستعادة توازن الفريق في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

يذكر أن أنجيسا، الذي سيُكمل عامه الثلاثين يوم الأحد المقبل، يعد أحد أبرز لاعبي الفريق هذا الموسم، حيث شارك في 15 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمررتين حاسمتين.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي.. اضغط هنا

الدوري الإيطالي دوري أبطال أوروبا نابولي أنطونيو كونتي أنجيسا زامبو أنجيسا المنتخب الكاميروني

