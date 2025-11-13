يواصل مانشستر يونايتد تحركاته في سوق الانتقالات، حيث يفكر النادي في استعادة لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت مكتوميناي من نابولي، بعد تألقه اللافت في الدوري الإيطالي منذ انتقاله إلى فريق الجنوب.

مانشستر يونايتد يدرس استعادة مكتوميناي

ووفقًا للصحفي مارك بروس، فإن يونايتد ليس النادي الوحيد المهتم باللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، إذ دخل نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير على خط المنافسة، بينما يتابع برشلونة الوضع أيضًا تحسبًا لإمكانية التعاقد معه.

وكان مكتوميناي قد فاز الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، كما جاء ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، ما رفع من قيمته الفنية والمالية بشكل كبير.

ورغم الاهتمام المتزايد، فإن نابولي لا يرغب في بيع لاعبه إلا في حال وصول عرض كبير قد يتجاوز 50 مليون يورو، خاصة وأن اللاعب يبدو سعيدًا بالاستمرار تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وقدم مكتوميناي هذا الموسم أداءً قويًا، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا في 14 مباراة، ليرفع حصيلته مع نابولي إلى 17 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في 50 مباراة، إضافةً إلى تسجيله 13 هدفًا دوليًا مع منتخب اسكتلندا.