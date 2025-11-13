المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيرلندا

أيرلندا

2 0
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

4 0
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 1
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

1 1
18:00
العراق

العراق

مباريات ودية - منتخبات
إيران

إيران

0 0
(5 - 4)
18:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 1
18:00
الجابون

الجابون

نابولي يطالب بـ50 مليون يورو.. هل يعود مكتوميناي إلى مانشستر يونايتد؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:51 م 13/11/2025
مكتوميناي

لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت مكتوميناي

يواصل مانشستر يونايتد تحركاته في سوق الانتقالات، حيث يفكر النادي في استعادة لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت مكتوميناي من نابولي، بعد تألقه اللافت في الدوري الإيطالي منذ انتقاله إلى فريق الجنوب.

مانشستر يونايتد يدرس استعادة مكتوميناي

ووفقًا للصحفي مارك بروس، فإن يونايتد ليس النادي الوحيد المهتم باللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، إذ دخل نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير على خط المنافسة، بينما يتابع برشلونة الوضع أيضًا تحسبًا لإمكانية التعاقد معه.

وكان مكتوميناي قد فاز الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، كما جاء ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، ما رفع من قيمته الفنية والمالية بشكل كبير.

ورغم الاهتمام المتزايد، فإن نابولي لا يرغب في بيع لاعبه إلا في حال وصول عرض كبير قد يتجاوز 50 مليون يورو، خاصة وأن اللاعب يبدو سعيدًا بالاستمرار تحت قيادة أنطونيو كونتي.

وقدم مكتوميناي هذا الموسم أداءً قويًا، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا في 14 مباراة، ليرفع حصيلته مع نابولي إلى 17 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في 50 مباراة، إضافةً إلى تسجيله 13 هدفًا دوليًا مع منتخب اسكتلندا.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، اضغط هنا.

مباراة نابولي القادمة
برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الإيطالي نيوكاسل توتنهام نابولي مكتوميناي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

