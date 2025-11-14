المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 0
15:00
مصر

مصر

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 1
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

كونتي يدير نابولي عبر "زووم".. هل يخفي النادي أزمة؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:39 م 14/11/2025
أوريليو دي لورينتيس وأنطونيو كونتي مدرب نابولي

كونتي يبتعد عن نابولي

يواصل أنطونيو كونتي أداء مهامه الفنية مع نابولي رغم حصوله على إجازة لمدة أسبوع يقضيها في منزله بمدينة تورينو خلال فترة التوقف الدولي، إذ يستفيد المدرب الإيطالي من التكنولوجيا لمتابعة التفاصيل اليومية داخل الفريق لحظة بلحظة.

وكانت تقارير عدة قد تحدثت عن توتر خلف الكواليس عقب سلسلة من النتائج غير المقنعة، ما دفع نابولي لإصدار بيان رسمي يوضح أن غياب كونتي عن مركز تدريب كاستيل فولتورنو جاء بموافقة مسبقة من النادي لقضاء وقت مع عائلته.

كونتي غائب.. لكن نابولي تحت عينه

ورغم الابتعاد الجسدي، إلا أن كونتي لم يتوقف عن العمل.

فبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، يعقد المدرب اجتماعات يومية عبر تطبيق "زووم"، إلى جانب مكالمات هاتفية متواصلة مع مساعده كريستيان ستيليني ومدير الفريق ليلي أوريالي، لمتابعة كل ما يتعلق بالتحضيرات الفنية والتدريبات.

كما يحافظ كونتي على تواصله الدائم مع الجهاز الطبي لمراجعة تقارير التأهيل ومستويات اللياقة البدنية للاعبين العائدين من الإصابة، لضمان جاهزيتهم قبل استئناف المنافسات.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي، اضغط هنا.

الدوري الإيطالي نابولي كونتي التوقف الدولي تدريب نابولي نتائج نابولي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

