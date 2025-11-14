كونتي يدير نابولي عبر "زووم".. هل يخفي النادي أزمة؟

يواصل أنطونيو كونتي أداء مهامه الفنية مع نابولي رغم حصوله على إجازة لمدة أسبوع يقضيها في منزله بمدينة تورينو خلال فترة التوقف الدولي، إذ يستفيد المدرب الإيطالي من التكنولوجيا لمتابعة التفاصيل اليومية داخل الفريق لحظة بلحظة.

وكانت تقارير عدة قد تحدثت عن توتر خلف الكواليس عقب سلسلة من النتائج غير المقنعة، ما دفع نابولي لإصدار بيان رسمي يوضح أن غياب كونتي عن مركز تدريب كاستيل فولتورنو جاء بموافقة مسبقة من النادي لقضاء وقت مع عائلته.

كونتي غائب.. لكن نابولي تحت عينه

ورغم الابتعاد الجسدي، إلا أن كونتي لم يتوقف عن العمل.

فبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، يعقد المدرب اجتماعات يومية عبر تطبيق "زووم"، إلى جانب مكالمات هاتفية متواصلة مع مساعده كريستيان ستيليني ومدير الفريق ليلي أوريالي، لمتابعة كل ما يتعلق بالتحضيرات الفنية والتدريبات.

كما يحافظ كونتي على تواصله الدائم مع الجهاز الطبي لمراجعة تقارير التأهيل ومستويات اللياقة البدنية للاعبين العائدين من الإصابة، لضمان جاهزيتهم قبل استئناف المنافسات.