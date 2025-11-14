يوفنتوس يرفض التعاقد مع جنابري

رفض نادي يوفنتوس فكرة التعاقد مع الدولي الألماني سيرجي جنابري، جناح فريق بايرن ميونيخ، في الصيف المقبل، رغم أن عقده مع النادي البافاري يمتد حتى صيف 2026.

دخل صاحب الـ30 عامًا عامه الأخير مع بايرن ميونيخ، إلا أن هناك تقارير ربطته بالرحيل عقب نهاية الموسم، بسبب عدم توصله إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع النادي.

وأفادت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إدارة يوفنتوس تتخوف من الراتب الذي سيطالب به جنابري، خاصة في حال توقيعه بشكل مجاني، حيث يتوقع أن يطلب وكلاء اللاعب راتبًا مرتفعًا.

ويُعد جنابري من العناصر الأساسية في صفوف بايرن ميونيخ منذ انضمامه إلى الفريق قادمًا من فيردر بريمن في 2017، حيث خاض 300 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية والعالمية.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، سجل جنابري 97 هدفًا مع بايرن ميونيخ وصنع 65 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

وفي الموسم الحالي، خاض جنابري 15 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها، ليكون قد ساهم في 8 أهداف إجمالًا.