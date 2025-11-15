المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
كازاخستان

كازاخستان

- -
16:00
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

- -
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

- -
19:00
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

- -
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

- -
18:00
السنغال

السنغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إنتر يسعى لتحصين باستوني بعد اهتمام ليفربول

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:26 ص 15/11/2025
باستوني

باستوني

يستعد إنتر ميلان لحسم مستقبل لاعبه أليساندرو باستوني، مع انطلاق مفاوضات تجديد عقده بوتيرة متسارعة، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

ودخل باستوني مؤخرا دوائر اهتمامات عدة أندية أوروبية كبيرة، على رأسها ليفربول، الذي ذكرت تقارير بريطانية أنه مستعدّ لتقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو للمدافع الإيطالي.

ووفقا لموقع "توتوميركاتو ويب" الإيطالي، فإن إدارة إنتر يعتبر باستوني ركيزة أساسية في منظومة المدرب كريستيان كيفو، ما يدفع النادي لتمديد عقده.

ورغم أن باستوني مرتبط بعقد حتى عام 2028، فإن إنتر ميلان يرغب في تمديد عقده لعامين إضافيين، ليضمن بقائه حتى يونيو 2030.

كما سيشمل التجديد زيادة في راتبه تعكس أهميته.

يتقاضى اللاعب البالغ من العمر 26 عاما حاليا 5.5 مليون يورو سنويا، ومن المتوقع أن يتجاوز راتبه في العقد الجديد 6 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأشار التقرير إلى أن خطة إنتر واضحة، وهي مكافأة باستوني، وتعزيز دوره المحوري في مشروع النادي ، وتوجيه رسالة قوية للراغبين في ضمه أن النادي عازم على إبقاء قائد دفاعه في صفوف "النيراتزوي" على المدى الطويل.

ليفربول إنتر ميلان أليساندرو باستوني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg