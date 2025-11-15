إنتر يسعى لتحصين باستوني بعد اهتمام ليفربول

يستعد إنتر ميلان لحسم مستقبل لاعبه أليساندرو باستوني، مع انطلاق مفاوضات تجديد عقده بوتيرة متسارعة، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

ودخل باستوني مؤخرا دوائر اهتمامات عدة أندية أوروبية كبيرة، على رأسها ليفربول، الذي ذكرت تقارير بريطانية أنه مستعدّ لتقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو للمدافع الإيطالي.

ووفقا لموقع "توتوميركاتو ويب" الإيطالي، فإن إدارة إنتر يعتبر باستوني ركيزة أساسية في منظومة المدرب كريستيان كيفو، ما يدفع النادي لتمديد عقده.

ورغم أن باستوني مرتبط بعقد حتى عام 2028، فإن إنتر ميلان يرغب في تمديد عقده لعامين إضافيين، ليضمن بقائه حتى يونيو 2030.

كما سيشمل التجديد زيادة في راتبه تعكس أهميته.

يتقاضى اللاعب البالغ من العمر 26 عاما حاليا 5.5 مليون يورو سنويا، ومن المتوقع أن يتجاوز راتبه في العقد الجديد 6 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأشار التقرير إلى أن خطة إنتر واضحة، وهي مكافأة باستوني، وتعزيز دوره المحوري في مشروع النادي ، وتوجيه رسالة قوية للراغبين في ضمه أن النادي عازم على إبقاء قائد دفاعه في صفوف "النيراتزوي" على المدى الطويل.