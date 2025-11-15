المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لماذا قرر سباليتي العيش داخل مقر تدريب يوفنتوس؟.. عادة تتكرر بعد تجربة نابولي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:19 م 15/11/2025
لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس

لوتشيانو سباليتي المدير الفني الجديد ليوفنتوس

اتخذ لوتشيانو سباليتي، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، قرارًا غير معتاد بالعيش داخل مركز تدريب النادي، في خطوة تعكس فلسفته الخاصة في الانغماس الكامل في العمل، وهي التجربة نفسها التي طبقها خلال موسمه التاريخي مع نابولي عندما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس قد أعلن تعيين سباليتي مديرًا فنيًا للفريق في نهاية أكتوبر الماضي، بعقد يمتد حتى صيف 2026 مع خيار للتجديد يرتبط بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وبدأ المدرب مشواره مع "السيدة العجوز" بانتصار خارج الديار على كريمونيزي (2-1)، قبل أن يكتفي بتعادلين أمام سبورتينغ لشبونة في دوري الأبطال وتورينو في ديربي ديل مولي قبل فترة التوقف الدولي.

غرفة داخل المركز.. وقرار محسوب

ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، اختار سباليتي الإقامة في الفندق التابع لمركز تدريب يوفنتوس حتى نهاية موسم 2025-2026 على الأقل، حيث يعيش في غرفة تطل مباشرة على ملاعب التدريب، مما يتيح له متابعة التفاصيل الدقيقة لعمل الفريق يومًا بعد يوم.

ونقلت صحيفة "بينك بيبر" أن سباليتي يشعر بأنه "في بيته" عندما يكون قريبًا من كرة القدم على مدار الساعة، معتبرًا أن العيش داخل المركز يمنحه تركيزًا أكبر ويعزز قدرته على إدارة التفاصيل الصغيرة التي تُحدث الفارق في المستوى والأداء.

خيار مفيد ليوفنتوس أيضًا

ولا يرتبط القرار بالجوانب الفنية فقط، بل أيضًا بعامل الراحة بالنسبة ليوفنتوس، خاصة أن العقد الحالي لسباليتي يمتد لثمانية أشهر فقط، ما يجعل أي ترتيبات سكنية طويلة الأمد للاعبين أو للمدرب غير عملية.

وبالتالي يمثل البقاء داخل المركز خيارًا مثاليًا من الناحية اللوجستية.

وسبق لسباليتي أن لجأ إلى الأسلوب نفسه خلال فترة تدريبه لنابولي، حيث أقام داخل مركز "كاستيل فولتورنو" طوال موسم 2022-2023 الذي شهد تتويج الفريق بلقب الاسكوديتو لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

الدوري الإيطالي يوفنتوس سباليتي نابولي مركز تدريب يوفنتوس

