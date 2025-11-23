أدلى النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، جناح ميلان، بتصريحات هامة، حول هدف فريقه الأساسي خلال الموسم الحالي 2025-2026.

بوليسيتش أكد رغبة "الروسونيري" في التتويج بلقب الدوري الإيطالي، متسلحًا بالإيمان بالعودة إلى صدارة ترتيب المسابقة، رغم الصعوبات.

وانتقل بوليسيتش إلى ميلان في صيف 2023، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، نظير 22 مليون يورو، ونجح معه في الفوز بلقب السوبر الإيطالي، في الموسم الماضي.

بوليسيتش: ميلان سيتوج بالدوري الإيطالي

وقال بوليسيتش، خلال حوار أجراه مع شبكة “Cbs Sports”: "نستهدف لقب الدوري الإيطالي بالتأكيد. لا أريد النظر إلى الجانب السلبي".

وأضاف: "كانت هناك مواسم لم أفز فيها بأي شيء، لكننا أنجزنا الكثير من الأمور الجميلة. لكن عندما تفوز بهذا اللقب، لا يوجد أفضل من ذلك، فهذا يعني أنك نلت خير مكافأة".

ولم ينضم الجناح الأمريكي الدولي إلى منتخب بلاده، خلال فترة التوقف الحالية، بعد أن تعرض للإصابة خلال الشهر الماضي.

ورغم مشاركته لمدة 20 دقيقة أمام بارما، نجح ميلان في إبقائه مع الفريق للتحضير جيدًا من أجل مواجهة الديربي أمام إنتر يوم الأحد 23 نوفمبر.

وعلق بوليسيتش على هذا الأمر بالقول: "أجرينا محادثات جيدة، ولا أعتقد أنه كان من الصواب أن أذهب للمنتخب وألعب هناك مباراتي الأولى".

وأكمل: "أريد فقط التأكد من أن لدي الوقت المناسب للعناية بنفسي والتحقق من أن أوتار الفخذ بحالة جيدة، لذلك أعتقد أن هذا كان القرار الأفضل للجميع في هذه اللحظة".

واستطاع بوليسيتش هذا الموسم أن يسجل 6 أهداف خلال 8 مباريات بين الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

وعلق اللاعب على تلك الإنطلاقة قائلاً: "ربما أنا في أفضل لحظة بدنية في مسيرتي، وإذا كانت هذه ذروتي، أريد الاستمتاع بها".

وحول زميله الكرواتي لوكا مودريتش، قال: "من الصعب معرفة الوقت المناسب للاعتزال، لكن اليوم أرى أن أمامي على الأقل نحو 10 أعوام أخرى".

وأتم: "بالإضافة إلى ذلك، الآن يوجد لوكا في غرفة الملابس: يبلغ 40 عامًا ويقدم أداءً على أعلى مستوى. أتساءل كيف يفعل ذلك، وآمل أن أكون مثله".