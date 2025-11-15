المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
جورجيا

جورجيا

0 4
19:00
إسبانيا

إسبانيا

كأس العالم تحت 17 عاما
النمسا

النمسا

2 0
17:45
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا
تركيا

تركيا

2 0
19:00
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفينيا

سلوفينيا

0 0
21:45
كوسوفو

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سويسرا

سويسرا

0 0
21:45
السويد

السويد

مباريات ودية - منتخبات
البرازيل

البرازيل

2 0
18:00
السنغال

السنغال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رئيس كومو: رفضت عرضًا سعوديًا "كبيرًا جدًا" لمهاجم الفريق

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:58 م 15/11/2025
كومو

كومو الإيطالي

كشف ميروان سوارسو، رئيس نادي كومو الإيطالي، عن تلقي النادي عرضًا ماليًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية لضم أحد أجنحته في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

عرض كبير جدًا من نادٍ سعودي لجناح الفريق

وقال سوارسو في تصريحات لـ Sky Sport عبر TuttoMercatoWeb: "كان عرضًا كبيرًا جدًا من نادٍ سعودي، لو وصل مبكرًا، ربما كنت وافقت، لكنني سألت اللاعب: هل تريد الذهاب إلى السعودية؟ أجاب: لا، قلت في نفسي: الحمد لله.. لأنني كنت سأرفض على أي حال".

وأضاف أن عرضًا آخر كبيرًا تم قبوله من النادي، لكن اللاعب نفسه رفضه، بينما تم رفض عرض ثالث وصل قبل 8 ساعات فقط من إغلاق السوق بشكل قاطع بسبب التوقيت المتأخر.

وعندما سئل مباشرة: هل كان اللاعب هو أساني دياو؟، ابتسم سوارسو وقال: "سأترك لك أن تستنتج ذلك بنفسك".

هل يفعل ريال مدريد بند إعادة شراء نيكو باز؟

وتطرق سوارسو إلى مستقبل الجوهرة الإسبانية نيكو باز، مع اقتراب ريال مدريد من تفعيل بند إعادة الشراء: "لا حاجة لاتفاقية جديدة، بند إعادة الشراء يعني أن ريال مدريد يملك السيطرة دائمًا، إنها ملكية مشتركة مثالية، نحن ممتنون لوجوده، نساعده على النمو، وإذا أرادوا إعادته، فهذا حقهم، لكننا نأمل في الاحتفاظ به أطول فترة ممكنة".

وأكد رئيس النادي أن تطوير المواهب الشابة العالمية مثل باز ودياو يبقى المحور الأساسي لمشروع كومو في الدوري الإيطالي، مع الانفتاح على مبيعات مربحة.

الدوري السعودي الدوري الإيطالي كومو نيكو باز فترة الانتقالات الصيفية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سويسرا

سويسرا

- -
السويد

السويد

2

تشكيل السويد: حراسة المرمى: فيكتور. خط الدفاع: هولم - جوستاف - هين - سفينسون. خط الوسط: ألكسندر - كارلستورم - ياسين عياري - إيلانجا. خط الهجوم: نيجرين - سفانبيرج.

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg