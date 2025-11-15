رئيس كومو: رفضت عرضًا سعوديًا "كبيرًا جدًا" لمهاجم الفريق

كشف ميروان سوارسو، رئيس نادي كومو الإيطالي، عن تلقي النادي عرضًا ماليًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية لضم أحد أجنحته في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

عرض كبير جدًا من نادٍ سعودي لجناح الفريق

وقال سوارسو في تصريحات لـ Sky Sport عبر TuttoMercatoWeb: "كان عرضًا كبيرًا جدًا من نادٍ سعودي، لو وصل مبكرًا، ربما كنت وافقت، لكنني سألت اللاعب: هل تريد الذهاب إلى السعودية؟ أجاب: لا، قلت في نفسي: الحمد لله.. لأنني كنت سأرفض على أي حال".

وأضاف أن عرضًا آخر كبيرًا تم قبوله من النادي، لكن اللاعب نفسه رفضه، بينما تم رفض عرض ثالث وصل قبل 8 ساعات فقط من إغلاق السوق بشكل قاطع بسبب التوقيت المتأخر.

وعندما سئل مباشرة: هل كان اللاعب هو أساني دياو؟، ابتسم سوارسو وقال: "سأترك لك أن تستنتج ذلك بنفسك".

هل يفعل ريال مدريد بند إعادة شراء نيكو باز؟

وتطرق سوارسو إلى مستقبل الجوهرة الإسبانية نيكو باز، مع اقتراب ريال مدريد من تفعيل بند إعادة الشراء: "لا حاجة لاتفاقية جديدة، بند إعادة الشراء يعني أن ريال مدريد يملك السيطرة دائمًا، إنها ملكية مشتركة مثالية، نحن ممتنون لوجوده، نساعده على النمو، وإذا أرادوا إعادته، فهذا حقهم، لكننا نأمل في الاحتفاظ به أطول فترة ممكنة".

وأكد رئيس النادي أن تطوير المواهب الشابة العالمية مثل باز ودياو يبقى المحور الأساسي لمشروع كومو في الدوري الإيطالي، مع الانفتاح على مبيعات مربحة.