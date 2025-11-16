رئيس كومو: طلبت من فابريجاس أن يفكر في خليفته قبل رحيله

آثار ميروان روسو رئيس نادي كومو الإيطالي، الشكوك حول مستقبل سيسك فابريجاس المدير الفني للفريق.

وتشير التقارير الصحفية، إلى تلقي فابريجاس عروضًا مختلفة سواء من الدوري الإيطالي أو الدوري الإنجليزي، للرحيل عن كومو.

وقال ميروان روسو في في مقابلة مع سكاي سبورت: " طلبت من فابريجاس أن يبدأ بالتفكير في من سيحل محله يومًا ما، ليس لأنني أريده أن يرحل، بل للاستعداد لأي طارئ، أفعل الشيء نفسه، أختار وأدرب من يحل محلّي، على جميع مديري الأندية أن يفعلوا الشيء نفسه، من المهم عدم الاعتماد على شخص واحد فقط، لهذا السبب أسأل سيسك دائمًا: "هل رأيتَ شخصًا مثيرًا للاهتمام؟ شخصًا يمكنك تدريبه؟" إنه جهد جماعي. نأمل ألا تأتي هذه اللحظة قريبًا، ولكن إذا أتت، فسنكون مستعدين".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية بسير الموسم حتى الآن، هدفنا هو تحسين نتائجنا السابقة، لذا سنكون راضين عن أي مركز أعلى من العاشر".

وتابع: "نحن هنا لنتعلم وننمو، وكما يقول فابريجاس، علينا أن نتعلم الاستمتاع بهذه الرحلة معًا، كمشجعين وكعاملين في النادي".

وعن عروض فابريجاس، قال: "لم يُخبرني قط برغبته في الرحيل، أراد فقط فهم الوضع، لكنه لم يطلب التفاوض مع أندية أخرى، لذلك كنت هادئًا، لم أسمع بالشائعات إلا عندما سألني الصحفيون، كنا دائمًا نخطط للموسم التالي بعد نهاية الموسم السابق، لذلك لم تكن هناك أي إشارة إلى رغبته في الرحيل."

ويحتل كومو المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة.