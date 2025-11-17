ميلان يدرس إعادة تياجو سيلفا إلى أوروبا

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع لاعبه السابق تياجو سيلفا، نجم فلومينينسي البرازيلي حاليا.

المدافع البرازيلي صاحب الـ41 عاما تنقل بين عدة أندية على مدار مسيرته الطويلة، بينها ميلان الذي مثله لـ3 سنوات بين 2009 و2012.

وتقول صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن تياجو سيلفا قدّم أداء مميزا مع فلومينينسي، الذي عاد له العام الماضي، لدرجة أن ميلان يدرس الآن احتمال إعادة قائده السابق إلى إيطاليا العام المقبل.

السبب الرئيسي هو المستوى المخيب الذي يقدمه ديفيد أودوجو، مدافع ميلان الشاب، إذ يعتقد مسؤولو "الروسونيري" أن اللاعب صاحب الـ19 عاما ليس جاهزا بعد للمشاركة بشكل مستمر مع الفريق الأول.

ويرى الجهاز الفني لميلان، بقيادة ماسيميليانو أليجري أن تياجو سيلفا هو الحل الأمثل لسد هذه الفجوة، بفضل قدراته القيادية وخبرته وأيضا مستواه الفني الثابت.