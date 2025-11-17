المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ميلان يدرس إعادة تياجو سيلفا إلى أوروبا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:28 م 17/11/2025
تياجو سيلفا مدافع فلومينينسي

تياجو سيلفا

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي ميلان الإيطالي في التعاقد مع لاعبه السابق تياجو سيلفا، نجم فلومينينسي البرازيلي حاليا.

المدافع البرازيلي صاحب الـ41 عاما تنقل بين عدة أندية على مدار مسيرته الطويلة، بينها ميلان الذي مثله لـ3 سنوات بين 2009 و2012.

وتقول صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن تياجو سيلفا قدّم أداء مميزا مع فلومينينسي، الذي عاد له العام الماضي، لدرجة أن ميلان يدرس الآن احتمال إعادة قائده السابق إلى إيطاليا العام المقبل.

السبب الرئيسي هو المستوى المخيب الذي يقدمه ديفيد أودوجو، مدافع ميلان الشاب، إذ يعتقد مسؤولو "الروسونيري" أن اللاعب صاحب الـ19 عاما ليس جاهزا بعد للمشاركة بشكل مستمر مع الفريق الأول.

ويرى الجهاز الفني لميلان، بقيادة ماسيميليانو أليجري أن تياجو سيلفا هو الحل الأمثل لسد هذه الفجوة، بفضل قدراته القيادية وخبرته وأيضا مستواه الفني الثابت.

ميلان الدوري الإيطالي تياجو سيلفا

