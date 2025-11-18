المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دفعة لميلان قبل الديربي.. رابيو يقترب من العودة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:22 م 18/11/2025
أدريان رابيو لاعب وسط ميلان

أدريان رابيو

يبدو أدريان رابيو، لاعب وسط ميلان، قريبا من العودة للمشاركة في المباريات، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

لم يشارك رابيو مع ميلان منذ التعادل السلبي مع يوفنتوس في 5 أكتوبر الماضي، إذ انضم بعدها إلى المنتخب الفرنسي، لكنه تعرض لإصابة في عضلة باطن القدم وغاب عن الملاعب لأكثر من شهر منذ ذلك الحين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن رابيو يبذل جهدا إضافيا لكي يتمكن من العودة للمشاركة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

وقالت الصحيفة إن رابيو تدرب بشكل فردي مؤخرا، بينما كان باقي الفريق إما في مهمة دولية أو حصلوا على بضعة أيام إجازة إضافية، في محاولة للوصول إلى مستوى لياقي كافٍ للعب في الديربي ضد إنتر ميلان.

ويلتقي ميلان مع إنتر يوم الأحد المقبل في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

ونظرا لمكانته في صفوف ميلان، يصر المدرب ماسيميليانو أليجري على إشراكه في الوقت المناسب للمشاركة ضد إنتر في الديربي، وسط المنافسة القوية على صدارة الدوري الإيطالي.

ويشير التقرير إلى أن رابيو سيكون ضمن تشكيلة الفريق في الديربي يوم الأحد، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيصل إلى مستوى لياقته البدنية الكافية للمشاركة أساسيا.

جدير بالذكر أن رابيو (30 عاما) شارك في 6 مباريات مع "الروسونيري" هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفا واحدا ولم يسجل.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

ميلان الدوري الإيطالي أدريان رابيو

