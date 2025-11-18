العمر ليس عائقا.. ميلان يدرس تجديد عقد مودريتش

يدرس نادي ميلان الإيطالي تجديد عقد لاعبه المخضرم لوكا مودريتش، وفقا لما كشفته تقارير إعلامية.

مودريتش صاحب الـ40 عاما انضم إلى ميلان في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

ويمتد عقد اللاعب المخضرم حتى صيف 2026، أي لنهاية الموسم الحالي، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ميلان لا يستبعد فكرة الاحتفاظ بخدمات مودريتش لموسم آخر على الأقل، إذ يُقدم النجم الكرواتي أداء رائعا، وأصبح ركيزة أساسية في فريق المدرب ماسيميليانو أليجري.

وأشار التقرير إلى أن لوكا هو "القائد بلا منازع في غرفة الملابس"، وأنه سرعان ما وضع بصمته بفضل شخصيته وموهبته ومهاراته.

ومع ذلك، فلن يُتخذ القرار النهائي بشأن مستقبل مودريتش إلا في ربيع العام المقبل.

جدير بالذكر أن مودريتش شارك في 12 مباراة مع "الروسونيري" هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع هدفين.