إنتر يتلقى صدمة قوية قبل ديربي ميلان في الدوري الإيطالي

تلقى إنتر ميلان صدمة قوية، قبل مواجهة ميلان المرتقبة، في ديربي الدوري الإيطالي 2025-2026، يوم الأحد المقبل.

ويحتضن ملعب "جوزيبي مياتزا" فعاليات ديربي ميلان، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، من عمر الدوري الإيطالي.

إنتر ميلان يفقد دومفريس في الديربي

وبحسب ما ذكرته الصحفي الإيطلي جيانلوكا دي مارزيو، فقد تزايدت حالة الشك، بشأن لحاق الهولندي دينزل دومفريس، ظهير إنتر ميلان، بالديربي.

وأضاف الصحفي الإيطالي الشهير، بأنه لا توجد أخبار إيجابية، حول تعافي دومفريس، الذي يعاني من أزمة في الكاحل، أجبرته على مغادرة معسكر منتخب "الطواحين".

وسيكون الجناح الأيمن في حاجة ماسة إلى مزيد من الأيام، للتعافي بشكل كامل قبل مواجهة إنتر ضد ميلان، ما يمثل ضربة قوية للمدير الفني كريستيان تشيفو.

ويمثل دومفريس ركيزة أساسية في تشكيلة النيراتزوري، حيث خاض هذا الموسم 17 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالهم 5 أهداف.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد ميلان في المركز الثالث، ولديه 22 نقطة، من خوض 11 جولة.