تحدث باولو مالديني، المدير التقني السابق لفريق ميلان، عن حال النادي الإيطالي في الوقت الراهن، مبديًا رأيه في مستوى منتخب إيطاليا وآماله في بلوغ كأس العالم 2026.

استهل مالديني تصريحاته التي أدلى بها عبر موقع "توتو ميركاتو": "ما زلت أجد صعوبة في الحديث عن ميلان، لكنني سعيد بأن مركزهم الحالي في جدول الدوري أفضل مما كان عليه في الماضي القريب".

وأضاف: "الديربي دائمًا مباراة غريبة، فقد خسرنا 6 أو 7 مباريات متتالية ثم فزنا بالدوري، وعندما بدأنا ننتصر في الديربي من جديد، لم تسر الأمور بشكل جيد على مستوى الموسم ككل، الديربي لا يحدد نجاح الموسم".

وأكمل: "أحد أقاربي اتصل بي وأخبرني أن فيورنتينيا يريد تعييني مديرًا رياضيًا للنادي، لكن لم يكن لدي أي علم بالأمر هناك نادٍ واحد فقط بالنسبة لي في إيطاليا، وسيظل الأمر كذلك دائمًا، بل وسأقول الأمر نفسه أيضًا خارج إيطاليا".

وزاد: "آمل أن تتأهل إيطاليا إلى كأس العالم، من أجل الأطفال في جيل لم يشاهد منتخبهم يشارك في البطولة، ومن أجل جاتوزو ولأجلنا جميعًا، فنحن جميعًا من مشجعي المنتخب".

وتطرق للحديث عن تعيين جاتوزو: "اعتقدت أنها فكرة جيدة جدًا، لأنه يجسد الروح التي يجب أن يتمتع بها المنتخب دائمًا، أما فيما يخص الفريق، فيجب أن ندرك أن الزمن تغيّر".

وواصل: "شاهدت مؤخرًا مباراة ألمانيا ضد لوكسمبورج، ولقد سيطر فريق لوكسمبورج على شوط كامل، علينا أن ندرك أن جميع المنتخبات الأخرى تتطور، وعلينا مواكبة هذا التطور".

وأتم حديثه عن إذا ما كان هناك مالديني جديد: "المقارنات ليست جيدة لأي أحد، لقد تمت مقارنتي بوالدي أولاً، ثم بأنطونيو كابريني، لكن هذه الأمور لا تساعد أحدًا، على كل شخص أن يكون نفسه".