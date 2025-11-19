المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

0 0
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يوفنتوس يؤكد مساعيه لتجديد عقد يلدز

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:15 م 19/11/2025
كنان يلدز لاعب يوفنتوس والوداد

كينان يلديز

أكد نادي يوفنتوس بدء تحركاته لتجديد عقد لاعبه كينان يلدز في الفترة المقبلة.

يلدز صاحب الـ23 عاما قضى فترة مع أكاديمية يوفنتوس، وبدأ مشواره مع الفريق الأول في 2023، ويمتد عقده الحالي حتى 2029.

ووفقا لما أكده جورجيو كيليني، مدير استراتيجية كرة القدم في يوفنتوس، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن "الجميع في النادي يرغب في التوصل لاتفاق بشأن عقد جديد للاعب التركي الشاب".

وأضاف كيليني، أسطورة يوفنتوس، أن المفاوضات مع يلدز "تسير بهدوء".

وأفادت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الأسبوع الماضي أن المفاوضات مُعلّقة لعدم اتفاق الطرفين بشكل كامل على راتب المهاجم الجديد وبعض المكافآت.

وذكرت التقارير أن تشيلسي وأرسنال وريال مدريد يراقبون الوضع المتعلق بالجناح الشاب.

وشارك يلدز في 14 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة.

الدوري الإيطالي يوفنتوس كينان يلدز

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg