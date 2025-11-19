يوفنتوس يؤكد مساعيه لتجديد عقد يلدز

أكد نادي يوفنتوس بدء تحركاته لتجديد عقد لاعبه كينان يلدز في الفترة المقبلة.

يلدز صاحب الـ23 عاما قضى فترة مع أكاديمية يوفنتوس، وبدأ مشواره مع الفريق الأول في 2023، ويمتد عقده الحالي حتى 2029.

ووفقا لما أكده جورجيو كيليني، مدير استراتيجية كرة القدم في يوفنتوس، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن "الجميع في النادي يرغب في التوصل لاتفاق بشأن عقد جديد للاعب التركي الشاب".

وأضاف كيليني، أسطورة يوفنتوس، أن المفاوضات مع يلدز "تسير بهدوء".

وأفادت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الأسبوع الماضي أن المفاوضات مُعلّقة لعدم اتفاق الطرفين بشكل كامل على راتب المهاجم الجديد وبعض المكافآت.

وذكرت التقارير أن تشيلسي وأرسنال وريال مدريد يراقبون الوضع المتعلق بالجناح الشاب.

وشارك يلدز في 14 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وقدّم 4 تمريرات حاسمة.