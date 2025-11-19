المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

0 0
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يوفنتوس يعلن إصابة مدافعه روجاني

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:43 م 19/11/2025
روجاني

دانييلي روجاني

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تعرض دانييلي روجاني لاعب الفريق للإصابة، خلال تدريبات البيانكونيري التي جرت أمس الثلاثاء، وتسببت في عدم استكمال المدافع للمران.

وكشف نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، أن روجاني شعر بمشكلة عضلية خلال تدريبات الثلاثاء، ليتقرر خضوع اللاعب إلى العديد من الفحوصات من أجل الوقوف على حالته الصحية.

وأكد يوفنتوس أن الفحوصات التي خضع لها روجاني، أظهرت وجود تمزّق منخفض الدرجة في عضلة الساق (السُولِيُوس) في الساق اليمنى، للمدافع الإيطالي صاحب الـ31 عامًا.

ومن المقرر أن يخضع روجاني لبرنامج علاجي وتأهيلي، من أجل العودة في أقرب وقت للتواجد في تدريبات يوفنتوس، تمهيدًا للمشاركة مع الفريق في قادم المناسبات.

وشارك روجاني رفقة يوفنتوس خلال 7 مباريات في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، وذلك بواقع 321 دقيقة ولم يحصل على أي بطاقة خلال ظهوره.

وظهر روجاني رفقة يوفنتوس خلال 27 مباراة خلال الموسم الماضي، ونجح اللاعب في تسجيل هدف وتلقى بطاقة صفراء واحدة، وذلك خلال 1427 دقيقة.

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس دانييلي روجاني

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg