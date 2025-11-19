يوفنتوس يعلن إصابة مدافعه روجاني

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تعرض دانييلي روجاني لاعب الفريق للإصابة، خلال تدريبات البيانكونيري التي جرت أمس الثلاثاء، وتسببت في عدم استكمال المدافع للمران.

وكشف نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، أن روجاني شعر بمشكلة عضلية خلال تدريبات الثلاثاء، ليتقرر خضوع اللاعب إلى العديد من الفحوصات من أجل الوقوف على حالته الصحية.

وأكد يوفنتوس أن الفحوصات التي خضع لها روجاني، أظهرت وجود تمزّق منخفض الدرجة في عضلة الساق (السُولِيُوس) في الساق اليمنى، للمدافع الإيطالي صاحب الـ31 عامًا.

ومن المقرر أن يخضع روجاني لبرنامج علاجي وتأهيلي، من أجل العودة في أقرب وقت للتواجد في تدريبات يوفنتوس، تمهيدًا للمشاركة مع الفريق في قادم المناسبات.

وشارك روجاني رفقة يوفنتوس خلال 7 مباريات في مختلف المسابقات بالموسم الجاري، وذلك بواقع 321 دقيقة ولم يحصل على أي بطاقة خلال ظهوره.

وظهر روجاني رفقة يوفنتوس خلال 27 مباراة خلال الموسم الماضي، ونجح اللاعب في تسجيل هدف وتلقى بطاقة صفراء واحدة، وذلك خلال 1427 دقيقة.