قلق قبل الديربي.. الإصابة تهدد نجوم إنتر وميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن احتمالية غياب عدة نجوم، في لقاء الديربي بين ميلان وإنتر، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا أن الظهير الهولندي دينزل دومفريس لم يشارك في التدريبات الجماعية مع لاعبي إنتر، بعد عودته مبكرًا من المشاركة الدولية مع هولندا، حيث يعاني من إصابة في الكاحل.

وأوضحت أنه تعافيه يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في البداية، وطالما استمر الألم ومنعه من التدريب بانتظام، فمن المرجح ألا يُخاطر مدربه كريستيان كيفو بمشاركته ضد ميلان.

وأضافت أن هنريك مخيتاريان وماتيو دارميان غائبان منذ فترة طويلة، بينما يعاني بيوتر زيلينسكي أيضًا من إصابة في عضلة الساق، وسيكون مانويل أكانجي آخر العائدين من معسكر المنتخب، حيث من المتوقع أن يتواجد في التدريبات يوم الخميس.

في المقابل يشعر ميلان بالقلق أيضًا، لأن مهاجمه سانتياجو خيمينيز لم يتدرب بشكل كامل مع بقية زملائه اليوم.

لا يزال المهاجم المكسيكي يعاني من إصابة في الكاحل، أجبرته بالفعل على الغياب عن معسكر منتخب بلاده، ومن المرجح أن يؤجل عودته، حتى إلى مقاعد البدلاء، إلى مباراة الأسبوع المقبل ضد لاتسيو.

كما عاد لوكا مودريتش من كرواتيا وتدرب فقط في صالة الألعاب الرياضية، مع عودة رافائيل لياو وكريستوفر نكونكو وستراهينيا بافلوفيتش اليوم أيضًا.

من المتوقع أن يعود أليكسيس سايليمايكيرس وكوني دي وينتر وزاكاري أثيكامي ودافيدي بارتيساجي إلى مقر التدريبات يوم الخميس، بينما يستعيد ميلان خدمات رابيو لأول مرة بعد غياب لمدة شهر بسبب إصابة عضلية.