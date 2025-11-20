المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تشافي مرشح لخلافة كونتي في تدريب نابولي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:24 م 20/11/2025
تشافي

تشافي هيرنانديز

بات تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني السابق، مرشحا لتولي منصب المدير الفني في نابولي الإيطالي.

تشافي لا يرتبط بعقد مع أي ناد أو منتخب منذ رحيله عن برشلونة بنهاية موسم 2023-2024، واقترن اسمه مؤخرا بعدة أندية أوروبية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة نابولي وضعت اسم تشافي على قائمة المرشحين المحتملين لخلافة أنطونيو كونتي، المدير الفني الحالي، حال رحيله.

وأشار التقرير إلى أن نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، يمر بأوقات مضطربة جدا، وسط توتر علاقة كونتي مع لاعبيه، رغم تدخل أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي.

ولهذا لا يستبعد نابولي فكرة رحيل كونتي في المستقبل القريب، لذا يجهز أوراقه للاستعداد لهذا الوضع.

جدير بالذكر أن نابولي يحتل حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين خلف الصدارة.

