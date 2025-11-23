المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إنتر ميلان يحسم موقفه من التعاقد مع أكانجي بشكل دائم

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:35 م 20/11/2025
مانويل أكانجي

مانويل أكانجي

كشفت تقارير صحفية، عن خطة إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع المدافع السويسري مانويل أكانجي، من مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكل دائم.

ويرغب اللاعب السويسري الدولي في البقاء ضمن صفوف النيراتزوري، كما أبدى النادي رغبته في استمرار اللاعب، بالنظر إلى مستوياته المميزة وتأقلمه السريع.

ويمتلك إنتر ميلان خيار شراء أكانجي مقابل 15 مليون يورو، وهو خيار حرص النادي الإيطالي على تفعيله، في ظل الأداء القوي الذي يقدمه اللاعب هذا الموسم.

موقف إنتر ميلان من ضم أكانجي نهائيًا

وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن أكانجي أصبح لاعبًا أساسيًا في صفوف الإنتر، منذ انضمامه قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وشارك السويسري في جميع مباريات الإنتر بمسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، إلى جانب أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا، وقدم مستويات مميزة للغاية.

ويتطلع أكانجي للبقاء مع إنتر ميلان، وقد أوضح ذلك عندما صرح بالقول: "نعم، آمل أن يوقع معي إنتر بشكل دائم، أنا سعيد جدًا هنا، سنرى ما سيحدث لاحقًا".

وانضم المدافع المتمرس، إلى النيراتزوري في الصيف الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي، في صفقة إعارة بقيمة مليوني يورو، مع خيار شراء نظير 15 مليون يورو.

وكان أكانجي على مقربة من الانضمام إلى جالطة سراي التركي، خلال الصيف الماضي، لكنه فضل في النهاية خيار الانتقال إلى عملاق الكالتشيو.

مباراة إنتر ميلان القادمة
الدوري الإيطالي مانشستر سيتي إنتر ميلان مانويل أكانجي

