ميلان جاهز للديربي.. رابيو يتعافى وبوليسيتش جاهز للمشاركة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:57 م 20/11/2025
ميلان وإنتر

ديربي إنتر وميلان يقترب

يستعد فريق ميلان لخوض ديربي المادونينا ضد إنتر ميلان بتشكيلة شبه مكتملة بقيادة ماسيميليانو أليجري، بعد فترة توقف دولية مرت دون أي إصابات جديدة، وهو خبر إيجابي للجهاز الفني بعد غياب طويل للاعبين الشهر الماضي.

بوليسيتش ولياو معًا لأول مرة هذا الموسم

وأكدت صحيفة توتوسبورت أن الثنائي أدريان رابيو وكريستيان بوليسيتش قد تعافى بالكامل، مما يمنح أليجري خيارات متنوعة في خط الوسط والهجوم.

ومن المتوقع أن يبدأ بوليسيتش المباراة أساسيًا إلى جانب رافائيل لياو، لتكون هذه أول مشاركة مشتركة لهما تحت قيادة أليجري منذ انطلاق الموسم.

يبقى سانتي خيمينيز الغائب الوحيد عن تشكيلة الروسونيري، حيث يواصل اللاعب برنامجًا علاجيًا منفردًا للتعافي من مشكلة عضلية.

ومن غير المرجح أن يشارك في المباراة، إذ فضل الجهاز الفني توخي الحذر قبل الديربي.

وسيتم تقييم جاهزية رابيو بشكل نهائي مع اقتراب المباراة، على الرغم من أنه شارك في تدريبات الفريق الجماعية لعدة أيام ويظهر حالة بدنية إيجابية.

مع عودة بوليسيتش ولياو ووصول رابيو إلى كامل جاهزيته، يبدو أن أغلب صفوف ميلان ستكون متاحة لخوض مواجهة الأحد المرتقبة ضد إنتر ميلان.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل ديربي إنتر وميلان

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعد خوض 11 جولة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا، اضغط هنا.

ميلان الدوري الإيطالي إنتر ميلان رابيو ماسيميليانو أليجري بوليسيتش ديربي المادونينا

