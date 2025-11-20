المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يوفنتوس يواجه أزمة دفاعية قبل مواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:44 م 20/11/2025
سباليتي

يوفنتوس يستعد لفيورنتينا

يستعد يوفنتوس لمواجهة فيورنتينا في الدوري الإيطالي يوم السبت، وسط أزمة دفاعية جديدة بعد تعرض المدافع دانييلي روجاني للإصابة، ليضاف إلى قائمة الغائبين في خط الدفاع.

إصابة روجاني تضيف صداعًا لسباليتي

وأكدت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن روجاني سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا بسبب إصابة في عضلة باطن القدم اليمنى، ما يترك الفريق مع اثنين فقط من المدافعين الكبار المتاحين في التشكيلة الأساسية.

وكانت هناك أخبار إيجابية في الوقت نفسه، حيث عاد المدافع لويد كيلي إلى التدريبات يوم الأربعاء بعد غياب استمر طوال شهر نوفمبر بسبب إصابة في ربلة الساق، ويبدو جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة.

بينما لا يزال المدافع بريمر ينتظر التعافي من جراحة غضروفية أجراها في أكتوبر، ومن المتوقع ألا يعود حتى ديسمبر المقبل.

مع استمرار غياب روجاني وبريمر، من المرجح أن يعتمد المدرب لوتشيانو سباليتي على الثنائي بيير كالولو وفيديريكو جاتي في قلب الدفاع.

وإذا قرر سباليتي اللعب بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي، فسيكون التركيب الدفاعي غالبًا مكونًا من نفس المدافعين المركزيين مع تيون كوبماينرز في الجانب الأيسر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا، اضغط هنا.

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس فيورنتينا سباليتي

