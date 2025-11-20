كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن نادي روما يدرس موقفه نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري مع كتيبة الجيالوروسي.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا أن روما يفكر في مستقبل صانع ألعابه الأرجنتيني، الذي لا يزال يعاني من الإصابة، والتي أبعدته عن مباراتي فريقه الماضيتين.

وأوضح أن روما سيقدم عرضًا براتب أقل، لتجديد عقد ديبالا، الذي يراه النادي يتقاضى راتبًا مبالغًا فيه بالوقت الحالي، والذي يصل إلى 8 ملايين يورو.

وأشار إلى أن جودة ديبالا لم تكن موضع شك أبدًا، لكن كثرة إصاباته العضلية بصورة متكررة، قد تؤثر على قرار إدارة النادي الإيطالي.

وأضاف أن اللاعب الأرجنتيني أكد شعوره بالراحة في نادي العاصمة، لكن هذا الأمر لن يكفي لتجديد العقد، حيث سيرى ما إذا كان العرض المقدم له متناسبًا مع توقعاته فيما يتعلق بالمدة والراتب.