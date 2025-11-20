المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

0 0
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

"الإصابات والراتب في الحسابات".. روما يدرس مستقبل ديبالا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:44 م 20/11/2025
باولو ديبالا لاعب روما

باولو ديبالا لاعب روما

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن نادي روما يدرس موقفه نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري مع كتيبة الجيالوروسي.

وأكد موقع فوتبول إيطاليا أن روما يفكر في مستقبل صانع ألعابه الأرجنتيني، الذي لا يزال يعاني من الإصابة، والتي أبعدته عن مباراتي فريقه الماضيتين.

وأوضح أن روما سيقدم عرضًا براتب أقل، لتجديد عقد ديبالا، الذي يراه النادي يتقاضى راتبًا مبالغًا فيه بالوقت الحالي، والذي يصل إلى 8 ملايين يورو.

وأشار إلى أن جودة ديبالا لم تكن موضع شك أبدًا، لكن كثرة إصاباته العضلية بصورة متكررة، قد تؤثر على قرار إدارة النادي الإيطالي.

وأضاف أن اللاعب الأرجنتيني أكد شعوره بالراحة في نادي العاصمة، لكن هذا الأمر لن يكفي لتجديد العقد، حيث سيرى ما إذا كان العرض المقدم له متناسبًا مع توقعاته فيما يتعلق بالمدة والراتب.

مباراة روما القادمة
الدوري الإيطالي روما ديبالا

