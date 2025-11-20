المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يخسر مدافعه لثلاثة أسابيع

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:30 م 20/11/2025
دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس

دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس قد تلقى ضربة جديدة، بإصافة مدافعه دانييلي روجاني، والذي سيغيب عن الفريق خلال مبارياته المقبلة.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، أنه من المتوقع غياب روجاني عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، نتيجة إصابته بشد في عضلة باطن القدم اليمنى.

وأضافت أنه في الوقت الذي عاد فيه لويد كيلي لتدريبات البيانكونيري، تعرض روجاني للإصابة خلال المران ذاته، يوم أمس الأربعاء.

وأوضحت أن المدير الفني لوتشيانو سباليتي قد يضطر لإجراء تغيير تكتيكي عندما يواجه يوفنتوس نظيره فيورنتينا في الدوري الإيطالي يوم السبت، حيث لا يملك سوى قلبَي دفاع فقط في التشكيلة الحالية.

ومن المرجح أن يبدأ بيير كالولو وفيديريكو جاتي أساسيين في قيادة خط الدفاع، في ظل استمرار غياب بريمر وروجاني، بالإضافة لعدم اكتمال جاهزية كيلي.

إذا قرر سباليتي الاعتماد على ثلاثة مدافعين، فمن شبه المؤكد أنه سيعتمد على قلبي الدفاع نفسهما، بالإضافة إلى تيون كوبمينيرز على الجهة اليسرى.

يوفنتوس سباليتي دانييلي روجاني

