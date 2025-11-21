كشفت تقارير صحفية إيطالية أن كشافي النادي سيحضرون إلى ملعب بينتجودي يوم الأحد لمتابعة موهبتين بارزتين هما أدريان بيرنابي لاعب بارما، وجيوفاني مهاجم هيلاس فيرونا، وذلك خلال مباراة قد تكون حاسمة في صراع الهبوط.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت"، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار رغبة البيانكونيري في تعزيز صفوفه بعناصر شابة، خاصة في مركز صناعة اللعب.

بارما يرفض التفريط في بيرنابي

ويعد أدريان بيرنابي (24 عامًا) أحد أبرز الأسماء المرشحة لدعم وسط ملعب يوفنتوس، خصوصًا في ظل حاجة المدرب لوتشيانو سباليتي إلى صانع ألعاب جديد خلال الميركاتو الشتوي.

ويقدم بيرنابي مستويات مميزة في موسمه الثاني بالدوري الإيطالي، حيث سجل هدفين في 11 مباراة حتى الآن، إلا أن التقارير تشير إلى أن بارما غير مستعد لمناقشة رحيله في يناير.

يوفنتوس ينافس كبار إيطاليا على ضم جيوفاني

على الجانب الآخر، يجذب جيوفاني (21 عامًا) اهتمام عدد من كبار الأندية في إيطاليا، من بينها ميلان وإنتر وروما، بعدما بصم على بداية قوية في موسمه الأول بالكالتشيو، مسجلًا هدفًا وثلاث تمريرات حاسمة في 11 مواجهة.

وبحسب الصحف الإيطالية، لم يحدد فيرونا حتى الآن سعرًا للمهاجم البرازيلي، لكنه يأمل في زيادة قيمته السوقية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من الأندية الكبرى.

ومن المقرر أن تقام مباراة فيرونا وبارما يوم الأحد 23 نوفمبر على ملعب بينتجودي، وسط ظروف صعبة للفريقين؛ إذ لم يحقق فيرونا أي فوز حتى الآن ويملك 6 نقاط فقط من 11 مباراة، بينما يملك بارما 8 نقاط مع انتصار وحيد منذ بداية الموسم.