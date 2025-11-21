المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لا عروض أقل من 80 مليون.. نابولي يتمسك بماكتوميناي ويصدم الأندية الإنجليزية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:12 م 21/11/2025
سكوت ماكتوميناي لاعب نابولي

الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي

تشهد سوق الانتقالات الأوروبية حالة من الجدل حول مستقبل الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، لاعب نابولي المتألق، بعدما كشفت تقارير صحفية أن "نصف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز" تضعه ضمن أولوياتها في الميركاتو المقبل.

ومنذ انتقاله إلى نابولي قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة بلغت 30 مليون يورو الصيف الماضي، بات ماكتوميناي أحد أبرز عناصر الفريق، حيث لعب دورًا حاسمًا في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بعدما قدم أرقامًا قوية بتسجيله 12 هدفًا وصناعته 6، ما أهله للفوز بجائزة أفضل لاعب في الكالتشيو.

وخلال الموسم الحالي 2025-2026، واصل الدولي الاسكتلندي تألقه بإحراز 4 أهداف في 14 مباراة، كما خطف الأنظار عالميًا بعدما سجل هدفًا استثنائيًا مع منتخب بلاده ساهم في تأهل اسكتلندا إلى كأس العالم بشكل مباشر.

اهتمام إنجليزي واسع.. ونابولي يرد

وبحسب موقع TeamTalk، تتصدر أندية أرسنال وتوتنهام وإيفرتون قائمة المهتمين بالتعاقد مع ماكتوميناي وإعادته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تلوح في الأفق احتمالية عودة اللاعب إلى مانشستر يونايتد، الذي لا يزال يشعر بالندم بعد التفريط فيه قبل عام واحد فقط.

ورغم هذا الاهتمام الكبير، يبقى موقف نابولي حاسمًا؛ إذ أكدت التقارير أن النادي لا ينوي إطلاقًا مناقشة بيع ماكتوميناي في الوقت الراهن، بل وضع حدًا أدنى لأي مفاوضات محتملة، يتمثل في 80 مليون يورو، في محاولة واضحة لإبعاد أندية البريميرليج عن لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عامًا.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي، اضغط هنا.

أرسنال الدوري الإيطالي توتنهام نابولي الكالتشيو سكوت ماكتوميناي مانشستر يونايتد

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg