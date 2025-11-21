تشهد سوق الانتقالات الأوروبية حالة من الجدل حول مستقبل الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، لاعب نابولي المتألق، بعدما كشفت تقارير صحفية أن "نصف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز" تضعه ضمن أولوياتها في الميركاتو المقبل.

ومنذ انتقاله إلى نابولي قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة بلغت 30 مليون يورو الصيف الماضي، بات ماكتوميناي أحد أبرز عناصر الفريق، حيث لعب دورًا حاسمًا في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بعدما قدم أرقامًا قوية بتسجيله 12 هدفًا وصناعته 6، ما أهله للفوز بجائزة أفضل لاعب في الكالتشيو.

وخلال الموسم الحالي 2025-2026، واصل الدولي الاسكتلندي تألقه بإحراز 4 أهداف في 14 مباراة، كما خطف الأنظار عالميًا بعدما سجل هدفًا استثنائيًا مع منتخب بلاده ساهم في تأهل اسكتلندا إلى كأس العالم بشكل مباشر.

اهتمام إنجليزي واسع.. ونابولي يرد

وبحسب موقع TeamTalk، تتصدر أندية أرسنال وتوتنهام وإيفرتون قائمة المهتمين بالتعاقد مع ماكتوميناي وإعادته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تلوح في الأفق احتمالية عودة اللاعب إلى مانشستر يونايتد، الذي لا يزال يشعر بالندم بعد التفريط فيه قبل عام واحد فقط.

ورغم هذا الاهتمام الكبير، يبقى موقف نابولي حاسمًا؛ إذ أكدت التقارير أن النادي لا ينوي إطلاقًا مناقشة بيع ماكتوميناي في الوقت الراهن، بل وضع حدًا أدنى لأي مفاوضات محتملة، يتمثل في 80 مليون يورو، في محاولة واضحة لإبعاد أندية البريميرليج عن لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عامًا.

