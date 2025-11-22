عاد اسم إيدرسون، لاعب وسط أتالانتا، إلى قائمة اهتمامات نادي يوفنتوس في ظل تقارير عن إمكانية تقديم عرض له خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وينتهي عقد الدولي البرازيلي مع أتالانتا في يونيو 2027، ما يترك الباب مفتوحًا أمام يوفنتوس لمحاولة التعاقد معه قبل تمديد عقده أو انتقاله إلى نادٍ آخر.

وكان إيدرسون قد جذب اهتمام عدة أندية كبرى خلال الصيف الماضي، من بينها مانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، يبدو أن البيانكونيري مستعد لتكرار محاولته في يناير، مستفيدًا من عدم وجود أي تقدم حتى الآن بشأن عقد جديد للاعب مع أتالانتا، ما يجعل فرص التفاوض أكثر مرونة.

إيدرسون يتماشى مع رؤية يوفنتوس الجديدة

على الرغم من أن ساندرو تونالي يظل الخيار الأول ليوفنتوس لتعزيز وسط الملعب، إلا أن نيوكاسل يونايتد غير مستعد للتخلي عن اللاعب الدولي الإيطالي منتصف الموسم، خاصة بعد التوترات الأخيرة بين الناديين خلال صفقة كووبميينيرز.

ويعتبر إيدرسون البديل الأمثل لمانويل لوكاتيلي في تشكيلة لوتشيانو سباليتي، مع توقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 50 مليون يورو على الأقل، رغم أن وضع عقد اللاعب الحالي يضيف بعض عدم اليقين حول إمكانية إتمام الصفقة بسهولة.