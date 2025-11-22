المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
شبيبة القبــــائل

شبيبة القبــــائل

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
17:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
16:30
فرايبورج

فرايبورج

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
19:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
ريفرز يونايتد

ريفرز يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
لوهافر

لوهافر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

قبل انتقالات يناير.. يوفنتوس يعود لمطاردة نجم منتخب البرازيل

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:02 ص 22/11/2025
البرازيل

إيدرسون على رادار البيانكونيري

عاد اسم إيدرسون، لاعب وسط أتالانتا، إلى قائمة اهتمامات نادي يوفنتوس في ظل تقارير عن إمكانية تقديم عرض له خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وينتهي عقد الدولي البرازيلي مع أتالانتا في يونيو 2027، ما يترك الباب مفتوحًا أمام يوفنتوس لمحاولة التعاقد معه قبل تمديد عقده أو انتقاله إلى نادٍ آخر.

وكان إيدرسون قد جذب اهتمام عدة أندية كبرى خلال الصيف الماضي، من بينها مانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، يبدو أن البيانكونيري مستعد لتكرار محاولته في يناير، مستفيدًا من عدم وجود أي تقدم حتى الآن بشأن عقد جديد للاعب مع أتالانتا، ما يجعل فرص التفاوض أكثر مرونة.

إيدرسون يتماشى مع رؤية يوفنتوس الجديدة

على الرغم من أن ساندرو تونالي يظل الخيار الأول ليوفنتوس لتعزيز وسط الملعب، إلا أن نيوكاسل يونايتد غير مستعد للتخلي عن اللاعب الدولي الإيطالي منتصف الموسم، خاصة بعد التوترات الأخيرة بين الناديين خلال صفقة كووبميينيرز.

ويعتبر إيدرسون البديل الأمثل لمانويل لوكاتيلي في تشكيلة لوتشيانو سباليتي، مع توقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 50 مليون يورو على الأقل، رغم أن وضع عقد اللاعب الحالي يضيف بعض عدم اليقين حول إمكانية إتمام الصفقة بسهولة.

الدوري الإيطالي يوفنتوس إيدرسون أتالانتا ساندرو تونالي مانويل لوكاتيلي انتقالات يناير سوق الانتقالات الشتوية

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

