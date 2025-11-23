كشف نادي إي سي ميلان، عن غيابات الفريق قبل مواجهة إنتر ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

ويواجه فريق ميلان جاره في المدينة إنتر، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مباريات الدوري الإيطالي، ويقام اللقاء على أرضية ملعب سان سيرو الذي اعتاد على استضافة الديربي الأشهر.

غيابات ميلان

أكد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، على غياب الثنائي زاكاري أثيكامي وسنتياجو خيمينيز، عن مباراة الفريق أمام إنتر والتي ستجري غدًا الأحد، في الدوري الإيطالي.

وأوضح أليجري أن أدريان رابيو سيكون متاحًا للمواجهة أمام إنتر، وذلك بعد اكتمال تعافي متوسط الميدان من الإصابة التي كان قد تعرض لها مؤخرًا.

وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة إنتر: "زاكاري أثيكامي وسنتياجو خيمينيز سيكونان اللاعبان الوحيدان غير المتاحين لميلان غدًا، وسيشارك أدريان رابيو بعد عودته من الإصابة".

وأضاف أليجري: "اليوم سيكون لدينا آخر حصة تدريبية، في الواقع غدًا صباحًا، سنثبت التفاصيل الأخيرة ونأمل أن نصل لها بشكل جيد".

موقع ميلان وإنتر في الدوري

يتربع إنتر على قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق خلال 11 مباراة بواقع 8 انتصارات و3 هزائم.

ويتواجد ميلان في المركز الثالث بجدول الترتيب، وذلك بعد أن نجح الفريق في حصد 22 نقطة، إذ حقق الروسونيري الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 مناسبات وتلقى هزيمة واحدة.