أليجري: مستعدون لمواصلة سلسلة عدم الهزيمة أمام إنتر.. والموسم ما زال طويلًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

03:37 م 22/11/2025
أليجري

ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان

تحدث ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، عن مباراة الفريق أمام إنتر والتي ستجري ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

ويواجه فريق ميلان نظيره إنتر، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مباريات الدوري الإيطالي، ويستضيف اللقاء ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

تصريحات أليجري

استهل ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا: "إنتر ونابولي هما المرشحان للقب، فقد فازا في 11 من آخر 12 مباراة لهما".

وتابع: "الديربي دائمًا شيء مختلف، وسنحتاج إلى تقديم مباراة قوية والتركيز بشكل أكبر، هذا ما افتقدناه في مواجهة بارما، وهذه هي المباريات الكبيرة التي تمنحك الكثير من الأدرينالين والإثارة أثناء التحضير لها".

وأضاف أليجري: "إنتر في حالة بدنية ممتازة، ونحن كذلك، هم أقوياء بدنيًا، لديهم مسددون جيدون وحلول داخل منطقة الجزاء، هم الفريق الأفضل من حيث التسديدات على المرمى والفريق الأقل استقبالًا للأهداف، ولذلك سنحتاج للعب بشكل صحيح والتركيز بشكل أكبر".

وواصل مدرب ميلان: "إنزاجي وتشيفو لديهم نفس الخصائص، والنواة الأساسية للفريق تقريبًا هي نفسها، تشيفو يقوم بعمل ممتاز، بالنسبة لتجربة أولى في نادٍ كبير فهو يؤدي بشكل جيد جدًا، ويمكن رؤية أن الفريق متماسك وموحد، وأعتقد أن هناك فرقًا قليلًا مع فترة إنزاجي، اللاعبون هم نفسهم تقريبًا".

وأكمل: "غدًا ستكون مباراة على مستوى عالٍ من الناحية التقنية والتكتيكية والبدنية، ويجب أن نكون مستعدين أيضًا لتقديم خطوة صغيرة للأمام ومواصلة سلسلة عدم الهزيمة".

وزاد: "الموسم ما زال طويلًا، خلال أسبوع واحد، مع مباراتين، يمكن للترتيب أن يتغير في لحظة، ويجب أن نركز على الهدف النهائي، إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل".

واستكمل: "علمت أن دومفريس غائب، وهو خيار مهم لهم، هم جيدون في الهجمات المرتدة لسرعتهم وتقنيتهم، سنحتاج مباراة رائعة لتهيئة الظروف لتحقيق نتيجة جيدة، كرة القدم قاسية، لكن يجب أن نكون مستعدين للعب مباراة عظيمة، وبعدها سنرى النتيجة".

وأتم أليجري: لاوتارو مارتينيز من أفضل المهاجمين، ليس فقط في إيطاليا، بل في أوروبا والعالم، لديه النضج ليكون حاسمًا في بعض المباريات، سنراقب عن كثب كل من مارتينيز، تورام، بوني وإسبوزيتو. إنهم فريق قوي".

مباراة إنتر ميلان القادمة
ميلان الدوري الإيطالي إنتر ماسيميليانو أليجري

