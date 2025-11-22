وجه أسطورة حراسة المرمى الإيطالية جيانلويجي بوفون رسالة تحذير قوية لابنه الشاب لويس توماس، مطالبًا إياه بالتحلي بالتواضع رغم تألقه اللافت مؤخرًا مع منتخب التشيك تحت 19 عامًا، حيث سجّل ستة أهداف في آخر ثلاث مباريات دولية.

تحذير أبوي من بوفون

وقال بوفون في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "قبل أربعة أو خمسة أشهر كانت أمامه فرصة بنسبة 1% ليصبح لاعب كرة قدم، الآن انخفضت إلى 0.5% لأنه لم يحقق أي شيء بعد".

وأضاف الحارس الأسطوري: "لقد لعب عشر دقائق فقط في الدوري الإيطالي، ونصحته بألا يقرأ أي شيء يكتب عنه، كل شيء يتحرك بسرعة كبيرة، وهذا ليس في مصلحته".

وأوضح بوفون أنه تلقّى النصيحة ذاتها عندما كان لاعبًا شابًا: "عندما بدأت الإطراءات تنهال عليّ، ذكرني والداي بأن عشرة أفراد من عائلتي سبق لهم ارتداء قميص المنتخب الوطني، وبالتالي لم أكن أفعل شيئًا استثنائيًا، هذا ساعدني كثيرًا".

وكان لويس توماس بوفون، البالغ من العمر 17 عامًا، قد ظهر لأول مرة في الدوري الإيطالي هذا الموسم بقميص فريق بيزا، كما يمثل المنتخب التشيكي للشباب، بلد والدته، مع إمكانية تمثيل المنتخب الإيطالي الأول مستقبلًا.