كشف ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لميلان، آخر الاستعدادات الخاصة بفريقه قبل مواجهة الغريم التقليدي إنتر في ديربي ديلا مادونينا، المقرر إقامته غدًا الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ميلان يستعيد قوته الضاربة ويخسر لاعبين فقط

وأوضح أليجري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت أن الفريق سيعاني من غياب لاعبين فقط هما زاكاري أثيكامي و سانتياجو خيمينيز، حيث يعاني الأول من إصابة في عضلة باطن القدم، بينما يواجه الثاني مشكلة في الكاحل.

وفي ظل غياب خيمينيز، من المتوقع أن يعتمد المدرب الإيطالي على الثنائي رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش في الخط الهجومي، في أول ظهور مشترك لهما كأساسيين هذا الموسم في الكالتشيو.

وأكد أليجري، عبر موقع ميلان نيوز، جاهزية لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو لبدء المباراة بعد تعافيه من الإصابة، ليشكل إضافة قوية لخط الوسط في مواجهة تُعد من الأكثر أهمية في الموسم.

كما أشار مدرب الروسونيري إلى وجود منافسة بين ديفيد بارتيساجي و بيرفيس إستوبينان على شغل المركز الأساسي في الجبهة اليسرى، مضيفًا: "سأحسم القرار اليوم، إستوبينان عاد أمام بارما بعد غياب 50 يومًا، وبارتيساجي لعب مباراتين كاملتين وتدرب بشكل ممتاز أمس، المباراة طويلة وقد أحتاج إلى جهود كلاهما".

