المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ميلان مكتمل الصفوف.. غيابان فقط قبل ديربي الغضب ضد الإنتر

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:30 م 22/11/2025
رابيو

ميلان يستعيد قوته الضاربة

كشف ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لميلان، آخر الاستعدادات الخاصة بفريقه قبل مواجهة الغريم التقليدي إنتر في ديربي ديلا مادونينا، المقرر إقامته غدًا الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ميلان يستعيد قوته الضاربة ويخسر لاعبين فقط

وأوضح أليجري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت أن الفريق سيعاني من غياب لاعبين فقط هما زاكاري أثيكامي و سانتياجو خيمينيز، حيث يعاني الأول من إصابة في عضلة باطن القدم، بينما يواجه الثاني مشكلة في الكاحل.

وفي ظل غياب خيمينيز، من المتوقع أن يعتمد المدرب الإيطالي على الثنائي رافائيل لياو وكريستيان بوليسيتش في الخط الهجومي، في أول ظهور مشترك لهما كأساسيين هذا الموسم في الكالتشيو.

وأكد أليجري، عبر موقع ميلان نيوز، جاهزية لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو لبدء المباراة بعد تعافيه من الإصابة، ليشكل إضافة قوية لخط الوسط في مواجهة تُعد من الأكثر أهمية في الموسم.

كما أشار مدرب الروسونيري إلى وجود منافسة بين ديفيد بارتيساجي و بيرفيس إستوبينان على شغل المركز الأساسي في الجبهة اليسرى، مضيفًا: "سأحسم القرار اليوم، إستوبينان عاد أمام بارما بعد غياب 50 يومًا، وبارتيساجي لعب مباراتين كاملتين وتدرب بشكل ممتاز أمس، المباراة طويلة وقد أحتاج إلى جهود كلاهما".

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي، اضغط هنا.

ميلان الدوري الإيطالي أليجري أدريان رابيو إنتر ديربي ميلانو رافائيل لياو بوليسيتش أخبار ميلان

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg