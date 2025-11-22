المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
السقوط مستمر.. فيورنتينا يفرض التعادل على يوفنتوس في الدوري الإيطالي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:51 م 22/11/2025
يوفنتوس وفيورنتينا

يوفنتوس وفيورنتينا

سقط يوفنتوس بالتعادل 1-1 أمام فيورنتينا، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة فيورنتينا ويوفنتوس، على ملعب أرتيميو فرانتشي في الجولة 12 بالدوري الإيطالي.

وسجل فيليب كوستيتش هدف يوفنتوس في الدقيقة 45+6، فيما جاء هدف فيورنتينا عن طريق رولاندو ماندراجورا في الدقيقة 48.

وتُعد هذه المباراة هي الثالثة على التوالي، التي يتعادل فيها يوفنتوس، حيث تعادل أمام تورينو، وسبورتنج لشبونة.

بينما لم يعرف يوفنتوس الفوز مع لوتشيانو سباليتي، سوى في لقاء وحيد منذ توليه تدريب الفريق، كانت أمام كريمونيزي في الدوري الإيطالي.

وبتلك النتيجة رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 20 في المركز السادس، بينما يقبع فيورنتينا في المركز قبل الأخير بـ 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

 

الدوري الإيطالي يوفنتوس فيورنتينا سباليتي

