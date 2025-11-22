سقط يوفنتوس بالتعادل 1-1 أمام فيورنتينا، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة فيورنتينا ويوفنتوس، على ملعب أرتيميو فرانتشي في الجولة 12 بالدوري الإيطالي.

وسجل فيليب كوستيتش هدف يوفنتوس في الدقيقة 45+6، فيما جاء هدف فيورنتينا عن طريق رولاندو ماندراجورا في الدقيقة 48.

وتُعد هذه المباراة هي الثالثة على التوالي، التي يتعادل فيها يوفنتوس، حيث تعادل أمام تورينو، وسبورتنج لشبونة.

بينما لم يعرف يوفنتوس الفوز مع لوتشيانو سباليتي، سوى في لقاء وحيد منذ توليه تدريب الفريق، كانت أمام كريمونيزي في الدوري الإيطالي.

وبتلك النتيجة رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 20 في المركز السادس، بينما يقبع فيورنتينا في المركز قبل الأخير بـ 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.