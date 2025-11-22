فاز نابولي بنتيجة 3-1 أمام أتالانتا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة نابولي وأتالانتا، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الأسبوع 12.

وافتتح ديفيد نيريس التسجيل لـ نابولي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وعزز نوا لانج النتيجة للفريق الجنوبي، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 45.

وجاء هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة 52، عن طريق جيانلوكا سكاماكا.

وعاد نابولي، إلى طريق الانتصارات من جديد، حيث إنه كان قد تعثر أمام كومو بالتعادل السلبي، قبل أن يخسر أمام بولونيا بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر، تستمر نتائج أتالانتا السلبية، للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري الإيطالي.

وخلال آخر 8 مباريات لـ أتالانتا في الدوري الإيطالي، حقق التعادل في 5 مواجهات، وخسر 3 مباريات.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نابولي إلى النقطة 25 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

فيما يتواجد أتالانتا في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.