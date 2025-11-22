المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
21:00
زيسكو

زيسكو

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
18:00
كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
19:30
الخليج

الخليج

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
17:00
الجونة

الجونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عودة إلى الانتصارات.. نابولي يفوز على أتالانتا في الدوري الإيطالي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:42 م 22/11/2025
نابولي

نابولي

فاز نابولي بنتيجة 3-1 أمام أتالانتا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة نابولي وأتالانتا، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الأسبوع 12.

وافتتح ديفيد نيريس التسجيل لـ نابولي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وعزز نوا لانج النتيجة للفريق الجنوبي، وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 45.

وجاء هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة 52، عن طريق جيانلوكا سكاماكا.

وعاد نابولي، إلى طريق الانتصارات من جديد، حيث إنه كان قد تعثر أمام كومو بالتعادل السلبي، قبل أن يخسر أمام بولونيا بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر، تستمر نتائج أتالانتا السلبية، للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري الإيطالي.

وخلال آخر 8 مباريات لـ أتالانتا في الدوري الإيطالي، حقق التعادل في 5 مواجهات، وخسر 3 مباريات.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نابولي إلى النقطة 25 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

فيما يتواجد أتالانتا في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.

 

الدوري الإيطالي نابولي أتالانتا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg