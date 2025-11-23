المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ألتراس ميلان يعلن موقفه من لقاء الديربي ضد إنتر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:33 م 23/11/2025
ألتراس نادي ميلان

ألتراس نادي ميلان

أكد أعضاء ألتراس نادي ميلان أنهم لم يُعدّوا أي شعار لمباراة الديربي الليلة ضد إنتر، لكنهم سيرفعون أصواتهم بالهتاف لدعم الفريق والمدرب ماسيميليانو أليجري.

وأعلن ألتراس ميلان أنهم لن يعلقوا شعارًا قبل مباراة الديربي ضد إنتر الليلة، يذكر إنها مباراة على أرض النيراتزوري، لذا سيتواجد مشجعو ميلان فقط في المدرج الجنوبي.

وأصدرت رابطة مشجعي الفريق الإيطالي بيانًا يوم الأحد، قبل ساعات من المباراة، لشرح كيفية دعمهم لكتيبة الروسونيري الليلة.

وجاء نص البيان الذي نشر عبر صحيفة جازيتا على النحو التالي: "ستجدون نفس الكآبة التي كانت في بداية العام، لا شعارات، لا لافتات كبيرة، لا أعلام".

وتابع: "مع ذلك، سيكون هناك فرق كبير مقارنةً بشهر أغسطس، عندما التزمنا الصمت لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور والنادي، لم نعد بحاجة لشرح أي شيء لأحد، فالجميع يرى ما يحدث".

وأتم: "الليلة، سيرتفع صوت ذلك الجدار الأسود، الذي يحاول أحدهم هدمه، ولكنه سيصمد، عاليًا، لأننا اليوم لا نشعر بالراحة في التخلي عن المدرب والفريق، وهما بريئان تمامًا من هذه القضية".

مباراة ميلان القادمة
ميلان إنتر ألتراس ميلان

