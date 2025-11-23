ألتراس ميلان يعلن موقفه من لقاء الديربي ضد إنتر

أكد أعضاء ألتراس نادي ميلان أنهم لم يُعدّوا أي شعار لمباراة الديربي الليلة ضد إنتر، لكنهم سيرفعون أصواتهم بالهتاف لدعم الفريق والمدرب ماسيميليانو أليجري.

وأعلن ألتراس ميلان أنهم لن يعلقوا شعارًا قبل مباراة الديربي ضد إنتر الليلة، يذكر إنها مباراة على أرض النيراتزوري، لذا سيتواجد مشجعو ميلان فقط في المدرج الجنوبي.

وأصدرت رابطة مشجعي الفريق الإيطالي بيانًا يوم الأحد، قبل ساعات من المباراة، لشرح كيفية دعمهم لكتيبة الروسونيري الليلة.

وجاء نص البيان الذي نشر عبر صحيفة جازيتا على النحو التالي: "ستجدون نفس الكآبة التي كانت في بداية العام، لا شعارات، لا لافتات كبيرة، لا أعلام".

وتابع: "مع ذلك، سيكون هناك فرق كبير مقارنةً بشهر أغسطس، عندما التزمنا الصمت لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور والنادي، لم نعد بحاجة لشرح أي شيء لأحد، فالجميع يرى ما يحدث".

وأتم: "الليلة، سيرتفع صوت ذلك الجدار الأسود، الذي يحاول أحدهم هدمه، ولكنه سيصمد، عاليًا، لأننا اليوم لا نشعر بالراحة في التخلي عن المدرب والفريق، وهما بريئان تمامًا من هذه القضية".