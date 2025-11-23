المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد غياب دام عامين.. بابو جوميز يعود للمشاركة من جديد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:47 م 23/11/2025
بابو جوميز

بابو جوميز لحظة عودته للملاعب

ظهر الأرجنتيني أليخاندرو بابو جوميز، من جديد في الملاعب أمس السبت، خلال مباراة فريقه بادوفا الإيطالي النشط في الدرجة الثانية بالدوري، وذلك بعد غياب دام لمدة عامين بسبب إيجابية عينته خلال فحص المنشطات.

وأظهر كشف المنشطات الذي خضع له اللاعب، خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022، إيجابية عينة الجناح الأيسر، ليتقرر إيقافه عن اللعب لمدة عامين.

عودة بابو جوميز

عاد بابو جوميز للمشاركة من جديد مع فريق بادوفا، بعد غياب دام من عامين منذ آخر مباراة رسمية لعبها اللاعب والتي كانت مع مونزا في عام 2023، إذ تم توقيع عقوبة الإيقاف بعد 11 شهرًا من تاريخ الفحص.

وحرصت جماهير بادوفا على الاحتفال بعودة بابو جوميز صاحب الـ37 عامًا، عند مشاركته في المباراة بالدقيقة 58، إلا إنه لم يمنع فريقه من تجنب الهزيمة أمام فينيسيا بثنائية نظيفة.

وأكد جوميز أنه رفض العديد من العروض خلال الفترة الماضية، مبديًا سعادته بالتواجد في إيطاليا، قائلًا: "لم آتِ إلى هنا من أجل السياحة، لدي طموح لرفع بادوفا إلى أعلى مستوى، وأود أن أعيد هذا الفريق إلى دوري الدرجة الأولى".

 

الدوري الإيطالي منتخب الأرجنتين بابو جوميز

