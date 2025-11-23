المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ميلان يلاحق روما ويقهر إنتر في قمة الدوري الإيطالي

محمد همام

كتب - محمد همام

11:52 م 23/11/2025
حقق فريق ميلان فوزًا ثمينًا على حساب غريمه وجاره اللدود إنتر بهدف دون مقابل، في قمة الأسبوع الـ12 من منافسات الدوري الإيطالي في نسخة موسم 2025-2026.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة (54) من زمن أحداث المباراة.

وقام أليكسيس سايليمايكيرز بتسديد كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس سومر، لترتد إلى اللاعب الأمريكي الذي حولها في الشباك.

وفي الدقيقة (70) سقط ماركوس تورام داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع لاعب ميلان، ليذهب حكم المباراة إلى تقنية الفيديو.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح إنتر في الدقيقة (72) ليسدد الكرة هاكان تشالهانوجلو، إلا أن الحارس الفرنسي ماينان تصدى للكرة لتظل النتيجة (1-0).

وحقق ميلان انتصاره الرابع هذا الموسم ليصعد للمركز الثاني برصيد (25 نقطة) متفوقًا على نابولي بفارق الأهداف.

في المقابل، تراجع إنتر إلى المركز الرابع ليصبح رصيده 24 نقطة.

ويتصدر روما ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، حيث حقق "ذئاب العاصمة" الفوز على كريمونيزي بنتيجة 3-1.

لمعرفة ترتيب الدوري الإيطالي كاملاً.. اضغط هنا

روما ميلان الدوري الإيطالي إنتر

