للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الدوري الإيطالي.. كومو يكتسح تورينو.. وتعادل مثير في ساسولو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:44 م 24/11/2025
كومو

فريق كومو

اكتسح فريق كومو مضيفه فريق تورينو (5-1)، اليوم الإثنين، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

اكتساح كومو

البداية كانت بالهدف الأول عن طريق جايدن أدي، في الدقيقة 36، إلا أن نيكولا فلاسيتش عدل النتيجة لأصحاب الأرض من علامة الجزاء، في الدقيقة 45+2.

وعاد أدي من جديد ليوقع على الهدف الثاني، في الدقيقة 52، وأضاف خاكوبو رامون الثالث بالدقيقة 71.

وسجل نيكو باز على الهدف الرابع في الدقيقة 76، ثم اختتم مارتن باتورينا خماسية كومو في الدقيقة 86.

ورفع كومو رصيده إلى 21 نقطة، حيث يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد تورينو عند 14 نقطة.

وفي مباراة أخرى، تعادل ساسولو مع بيزا (2-2)، حيث تقدم بيزا عن طريق مبالا نزولا من علامة الجزاء في الدقيقة الرابعة، بينما تعادل ساسولو عن طريق نيمانيا ماتيتش بالدقيقة السادسة.

إلا أن الإثارة استمرت، بعدما سجل هنريك ميستر هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 81، بينما رفض كريستيان ثورستفيدت خسارة ساسولو، وتعادل في الثوان الأخيرة 90+5.

هذا التعادل المثير رفع رصيد ساسولو إلى 17 نقطة بالمركز التاسع في جدول ترتيب الكالتشيو، فيما تجمد رصيد بيزا عند 10 نقاط، بالمركز الـ16.

الدوري الإيطالي تورينو ساسولو كومو

