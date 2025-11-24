المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
روما يؤمن الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:48 م 24/11/2025
فريق روما

لاعبو فريق روما

يعتلي فريق روما صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بعد نهاية منافسات الجولة الـ12 من المسابقة، بفارق نقطتين عن مطارده ميلان.

روما تمكن من تحقيق الفوز على حساب كريونيسي (3-1)، في مباراة أقيمت أمس الأحد، ليحفافظ بها على صدارة الكالتشيو.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

بينما يحتل ميلان مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما فاز في الديربي على إنتر.

وتظل المطاردة قائمة من جانب نابولي الذي حقق الفوز هو الآخر، لكن على حساب أتالانتا (3-1).

وبالتالي أصبح جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الـ12، كما يلي:

1- روما: 27 نقطة.

2- ميلان: 25 نقطة.

3- نابولي: 25 نقطة.

4- إنتر ميلان: 24 نقطة.

5- بولونيا: 24 نقطة.

6- كومو: 21 نقطة.

طالع جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالكامل من هنا

الدوري الإيطالي روما ميلان نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي

