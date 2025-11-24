يعتلي فريق روما صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بعد نهاية منافسات الجولة الـ12 من المسابقة، بفارق نقطتين عن مطارده ميلان.

روما تمكن من تحقيق الفوز على حساب كريونيسي (3-1)، في مباراة أقيمت أمس الأحد، ليحفافظ بها على صدارة الكالتشيو.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

بينما يحتل ميلان مركز الوصافة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما فاز في الديربي على إنتر.

وتظل المطاردة قائمة من جانب نابولي الذي حقق الفوز هو الآخر، لكن على حساب أتالانتا (3-1).

وبالتالي أصبح جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الـ12، كما يلي:

1- روما: 27 نقطة.

2- ميلان: 25 نقطة.

3- نابولي: 25 نقطة.

4- إنتر ميلان: 24 نقطة.

5- بولونيا: 24 نقطة.

6- كومو: 21 نقطة.

