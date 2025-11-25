المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مارسيليا يتحرك لضم أوريلي بشكل نهائي في يناير

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:23 ص 25/11/2025
مارسيليا

مارسيليا

يرغب نادي مارسيليا في الدخول بمحادثات مع برايتون للتعاقد بشكل نهائي مع مات أوريلي خلال سوق الانتقالات الشتوية، بحسب ما كشفه ليال توماس مراسل "سكاي سبورتس".

ويقدم لاعب الوسط مستويات مميزة مع الفريق الفرنسي هذا الموسم منذ وصوله معارًا، رغم أن عقد الإعارة لا يتضمن أي خيار أو التزام بالشراء.
وتدرك إدارة مارسيليا ازدياد اهتمام عدة أندية كبرى في الدوريات الخمس الكبرى بخدمات اللاعب، ما يدفعها للتحرك مبكرًا قبل اشتداد المنافسة مع نهاية الموسم.

ويستعد النادي لتسريع مفاوضاته مع برايتون في يناير، في محاولة لضمان استمرار اللاعب في "فيلودروم" قبل أن يتحول إلى هدف لأندية أخرى في الصيف المقبل.

ويعتبر روبرتو دي زيربي، مدرب مارسيليا، أوريلي موهبة فريدة بقدرات تقنية عالية، ومجهود كبير، وقدرته على شغل أكثر من مركز.
وقدّم اللاعب أداءً لافتًا في ثنائية الوسط الدفاعي بجوار بيير إميل هويبيرج، كما تألق في مركزه المفضل كرقم 8، ولعب أحيانًا كصانع ألعاب رقم 10.

وبرز أوريلي بشكل خاص في دوري أبطال أوروبا أمام أياكس وريال مدريد، وفي الدوري الفرنسي أمام باريس سان جيرمان وميتز، حيث حصل على جائزة رجل المباراة.
كما تصدّر لاعبي فريقه في المسافات التي قطعها خلال مواجهة ريال مدريد (11.9 كم) وباريس سان جيرمان (11.3 كم)، ليؤكد قيمته البدنية والفنية مع مارسيليا.

الدوري الفرنسي مارسيليا برايتون

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

