مارسيليا يتحرك لضم أوريلي بشكل نهائي في يناير

يرغب نادي مارسيليا في الدخول بمحادثات مع برايتون للتعاقد بشكل نهائي مع مات أوريلي خلال سوق الانتقالات الشتوية، بحسب ما كشفه ليال توماس مراسل "سكاي سبورتس".

ويقدم لاعب الوسط مستويات مميزة مع الفريق الفرنسي هذا الموسم منذ وصوله معارًا، رغم أن عقد الإعارة لا يتضمن أي خيار أو التزام بالشراء.

وتدرك إدارة مارسيليا ازدياد اهتمام عدة أندية كبرى في الدوريات الخمس الكبرى بخدمات اللاعب، ما يدفعها للتحرك مبكرًا قبل اشتداد المنافسة مع نهاية الموسم.

ويستعد النادي لتسريع مفاوضاته مع برايتون في يناير، في محاولة لضمان استمرار اللاعب في "فيلودروم" قبل أن يتحول إلى هدف لأندية أخرى في الصيف المقبل.

ويعتبر روبرتو دي زيربي، مدرب مارسيليا، أوريلي موهبة فريدة بقدرات تقنية عالية، ومجهود كبير، وقدرته على شغل أكثر من مركز.

وقدّم اللاعب أداءً لافتًا في ثنائية الوسط الدفاعي بجوار بيير إميل هويبيرج، كما تألق في مركزه المفضل كرقم 8، ولعب أحيانًا كصانع ألعاب رقم 10.

وبرز أوريلي بشكل خاص في دوري أبطال أوروبا أمام أياكس وريال مدريد، وفي الدوري الفرنسي أمام باريس سان جيرمان وميتز، حيث حصل على جائزة رجل المباراة.

كما تصدّر لاعبي فريقه في المسافات التي قطعها خلال مواجهة ريال مدريد (11.9 كم) وباريس سان جيرمان (11.3 كم)، ليؤكد قيمته البدنية والفنية مع مارسيليا.